El Ejecutivo de Pedro Sánchez eleva el SMI a 1.286 euros y los sueldos de los funcionarios un 4,5 por ciento. Economistas critican el impacto fiscal.

El Gobierno español ha dado luz verde oficial a la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijándolo en 1.286 euros mensuales. Esta aprobación se integra dentro de un paquete más amplio de medidas económicas que incluye un incremento del 4,5 por ciento para los salarios de los funcionarios públicos.

Detalle de las subidas salariales aprobadas

La decisión definitiva corresponde al Gobierno liderado por Pedro Sánchez, quien ha formalizado estas modificaciones durante la semana en curso. El incremento del SMI representa una subida significativa en cifras absolutas destinada a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. Paralelamente, la administración estatal ha comprometido un aumento del 4,5 por ciento para el colectivo de empleados públicos.

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Estas cifras concretas se desglosan en dos líneas diferenciadas pero coordinadas por la misma estrategia de política laboral. La cifra de 1.286 euros establece el nuevo piso salarial nacional, mientras que el 4,5 por ciento aplica específicamente a las nóminas de la función pública. Ambas medidas buscan impactar directamente en la distribución de la renta y en la estabilidad del mercado laboral español.

Críticas de Lacalle sobre el impacto fiscal

El economista y analista Lacalle ha respondido con firmeza a la noticia, calificando la medida de un truco diseñado para subir impuestos mediante las cotizaciones sociales. En su análisis publicado en redes sociales, argumenta que esta maniobra empobrecerá a la inmensa mayoría de la población. Su crítica se centra en la estructura de financiación de estas subidas salariales.

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Lacalle detalla que el sistema afecta gravemente a las personas que perciben ingresos anuales de hasta 20.000 euros. Específicamente, señala la presión fiscal entre los 18.004 y los 20.000 euros anuales como un punto crítico. Combina la carga del IRPF con el aumento de las cotizaciones sociales, creando un escenario desfavorable para ese rango de rentas medias.

Impacto real en el poder adquisitivo desde 2019

El economista presenta datos comparativos para sustentar su postura sobre el estancamiento de los salarios reales. Afirma que desde el año 2019, el coste nominal de contratar a un trabajador con el SMI ha aumentado en 9.168 euros anuales. Este incremento refleja la carga que soportan las empresas, pero no se ha traducido en una mejora equivalente para el trabajador.

A diferencia del coste para las empresas, el salario neto real ha subido apenas 3.770 euros en el mismo periodo. Esta discrepancia numérica ha llevado a Lacalle a concluir que el SMI se ha convertido en el sueldo más común en España. Sostiene que esta situación es consecuencia de la negativa a ajustar el IRPF para compensar la inflación acumulada durante estos años.

La sentencia final de Lacalle atribuye la responsabilidad política a la ciudadanía, señalando que algunos votantes apoyan este modelo económico. El análisis concluye que la combinación de salarios reales estancados y cargas fiscales incrementadas no ha resuelto los problemas de poder adquisitivo. La crítica apunta a la falta de herramientas efectivas frente a la erosión inflacionaria durante la última década.