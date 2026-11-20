El Consejo de Ministros aprueba el real decreto que exige 80% renovable a los centros de datos, generando rechazo inmediato de la presidenta de Aragón y del sector tecnológico por su impacto en la inversión.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la nueva normativa que regula la instalación y operación de los centros de datos en España durante una reunión extraordinaria celebrada apenas a nueve días de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. Esta regulación establece requisitos estrictos para el consumo energético de estas instalaciones, lo que ha desatado una inmediata y dura respuesta por parte de las administraciones autonómicas y los grupos empresariales del sector tecnológico e industrial.

La normativa técnica y sus plazos estrictos

El texto oficial obliga a los centros de datos a demostrar desde el primer momento que el ochenta por ciento de su consumo eléctrico en cada hora proviene de fuentes renovables. Esta exigencia constituye el pilar fundamental de la medida, aunque el decreto también incluye un régimen temporal que permite una flexibilidad ligeramente mayor para facilitar la adaptación inicial de las empresas. Además, la nueva legislación faculta a las distribuidoras para desconectar las instalaciones si se detectan problemas de estabilidad en la red eléctrica.

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido públicamente la necesidad de esta regulación presentando datos concretos sobre el impacto en la infraestructura nacional. Según sus afirmaciones, en los últimos tres meses han surgido tres gigavatios de nuevos permisos de acceso a la red para centros de datos, situación que ha generado numerosas inquietudes entre los reguladores y el público general. El total de permisos concedidos asciende a quince gigavatios, de los cuales seis corresponden a la red de transporte y nueve a la de distribución.

Esta cifra equivale aproximadamente al cuarenta por ciento del consumo pico en España, una proporción que justifica la intervención del Estado. La ministra ha advertido que, sin la aprobación de este decreto, los consumidores finales sufrirían un impacto directo de cinco mil millones de euros en sus facturas energéticas. Asimismo, ha calculado que la energía necesaria para la industria se encarecería un veinticinco por ciento si no se aplican estas medidas correctivas de eficiencia y origen renovable.

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La reacción de Jorge Azcón y el Gobierno de Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado oficialmente que su Ejecutivo recurrirá el real decreto, argumentando que la norma va directamente contra los intereses estratégicos de la comunidad autónoma. Azcón ha acusado al Gobierno central de fijar condiciones distintas para los proyectos que se instalan en Cataluña en comparación con los que llegan a Aragón, una práctica que califica de discriminación que coloca a la región en una posición de segunda categoría.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha resumido su queja principal afirmando que la norma atenta contra una igualdad de mercado que considera incomprensible desde cualquier punto de vista económico. Ha atribuido la aprobación de la ley a motivos exclusivamente electoralistas, sosteniendo que el Gobierno central ha sacado adelante el texto en tiempo de descuento poco antes de los comicios. Además, ha comparado el caso con la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas, citando obstáculos políticos internos en la zona.

El presidente ha recordado que Aragón es, en su opinión, la comunidad del sur de Europa que más inversiones tecnológicas ha atraído históricamente. Por esta razón, considera incomprensible que el Gobierno de España y el Partido Socialista estén luchando contra la economía de Aragón. Ante la pregunta sobre si un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo derogaría el decreto, Azcón ha contestado que está convencido de que la medida sería eliminada, ya que el Partido Popular ha prometido derogar el texto y presentar una regulación alternativa.

Posturas de la industria y consejera Eva Valle

Las empresas tecnológicas, constructoras y eléctricas han rechazado unánimemente el decreto, advirtiendo que las exigencias de renovables harán que se vayan las inversiones actuales. Estas compañías sostienen que la norma contiene ilegalidades y plantea condiciones inasumibles para cualquier inversión de larga duración en el territorio español. La consejera aragonesa de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha criticado que se haya tramitado por urgencia una norma que no ha contado con el sector ni con las administraciones afectadas.

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Eva Valle ha admitido que el Ejecutivo autonómico no conoce el texto definitivo, pero basa su crítica en lo manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha señalado que han habido pocos cambios desde el primer borrador y que los requisitos actuales no cumplen ninguno de los proyectos que tienen en Aragón. Esto puede llevar a los inversores a dejar nuestra comunidad y nuestro país, utilizando además la energía que generamos localmente para sus operaciones externas.

La patronal del sector, SpainDC, ha coincidido en la crítica, afirmando que el decreto imposibilita realmente que muchos de los proyectos en curso puedan ver la luz. El Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica el informe del Consejo de Estado sobre el decreto, pero aún no lo ha recibido. La consejera ha reprochado que una legislación que debería abordarse con calma y cautela después de las elecciones se haya aprobado in extremis, poniendo en riesgo la atracción de inversiones clave para la economía del siglo XXI.

Planificación eléctrica hasta 2030 y contexto macro

Paralelamente a la aprobación del decreto de centros de datos, el Consejo de Ministros ha aprobado la planificación eléctrica hasta 2030, estableciendo un marco de desarrollo a largo plazo para el sector energético. Este plan prevé una inversión total de mil setecientos diecinueve millones de euros, lo que representa un aumento del ciento cuarenta y seis por ciento en comparación con cifras anteriores. Esta cifra se menciona en el texto como un incremento significativo respecto a los seis mil millones de euros previos, aunque el texto original se interrumpe en la cifra exacta.

Esta planificación integral busca equilibrar la creciente demanda tecnológica con la sostenibilidad ambiental y la estabilidad de la red. La decisión del Gobierno central de avanzar en ambas frentes de manera simultánea subraya la urgencia de regular el impacto de los grandes consumidores de energía, como los centros de datos, dentro de la transición energética nacional. La tensión entre la necesidad de atraer inversión tecnológica y la protección del mercado eléctrico interno será el tema central de los próximos meses mientras se aguarda el resultado electoral del 29 de noviembre.