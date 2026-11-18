El Ejecutivo confirma un incremento del 4,5% para 2027 y actualiza el plus de residencia para 130.000 empleados públicos extrapeninsulares a partir de enero.

El Gobierno de España ha confirmado que los empleados del sector público recibirán dos incrementos retributivos distintos en 2027, consolidando una mejora salarial integral para la administración estatal. Esta resolución institucionaliza el aumento general del 4,5 por ciento en las nóminas, acordado previamente, y añade una actualización específica de los complementos de residencia para trabajadores en territorios especiales, asegurando que estos últimos cobren las cantidades pendientes correspondientes a 2026.

Actualización salarial general de enero de 2027

El incremento general del cuatro punto cinco por ciento afectará a todos los empleados públicos del país y entrará en vigor oficialmente el primero de enero de dos mil veintisiete. Esta medida se enmarca en el calendario plurianual del acuerdo marco firmado entre el Ejecutivo y los sindicatos principales, garantizando una revalorización uniforme que se alinea con la política económica establecida para la próxima temporada laboral.

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Además de este alza base, se ha aprobado explícitamente la revisión de las indemnizaciones por residencia. Este mecanismo compensatorio busca ajustar las diferencias económicas derivadas de las condiciones geográficas, asegurando que el poder adquisitivo del personal se mantenga estable frente a la inflación acumulada durante el año anterior.

Beneficios para 130.000 trabajadores extrapeninsulares

Un grupo específico de aproximadamente 130.000 funcionarios que prestan servicio en territorios con condiciones geográficas especiales recibirán una subida adicional a partir del primero de enero de dos mil veintisiete. Esta categoría incluye empleados destinados en comunidades autónomas insulares como Canarias y Baleares, así como en ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, y en el Valle de Arán.

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Las cuantías de estos complementos de territorialidad oscilarán mensualmente entre 33 y 1.152 euros brutos, dependiendo del destino concreto y de la categoría profesional del trabajador. Esta escala refleja la variabilidad de los costes de vida y la complejidad logística en las diferentes demarcaciones afectadas por esta normativa.

La administración ha equiparado las condiciones de Baleares con las de Canarias tras la aprobación legislativa ocurrida en julio, lo que unifica los criterios de compensación para estas regiones insulares. Esta decisión garantiza un tratamiento equitativo para todos los empleados públicos que desarrollan su labor en estas zonas perimétricas o con desafíos logísticos particulares.

Pendiente la revisión de dietas y kilometraje

Aunque se ha cerrado el acuerdo para las indemnizaciones por residencia, la actualización de las dietas y los gastos de kilometraje sigue pendiente de resolución antes del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiséis. Estos conceptos compensatorios, que no forman parte de la nómina sino que se abonan como gasto, afectan a todos los empleados públicos cuando viajan por trabajo, independientemente de su lugar de residencia habitual.

Las comunidades sindicales han instado a que este tramo específico se resuelva en el plazo establecido, argumentando que la falta de actualización dificulta la movilidad laboral y la realización de cometidos fuera del centro de trabajo habitual. La negativa a cubrir adecuadamente estos gastos puntuales podría estar generando fricciones en la gestión del personal y afectando la disposición de los empleados para desplazamientos necesarios.

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El Ministerio ha manifestado su voluntad de cumplir con este plazo final de año, reconociendo la urgencia de adaptar estas compensaciones a la realidad económica actual. Sin embargo, la normativa específica sobre el Real Decreto cuatrocientos sesenta y dos mil dos sigue requiriendo ajustes que aún no se han materializado en un decreto final, aunque el diálogo social mantiene el compromiso de cerrar este frente antes de que finalice la presente temporada.

Posiciones de los sindicatos y contexto social

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF han participado activamente en la negociación de estos puntos, destacando la importancia crítica de estas indemnizaciones para la viabilidad de las plazas en zonas costosas. CSIF señaló públicamente que muchos empleados están renunciando a sus destinos por no poder costearse una vivienda adecuada cerca de sus lugares de trabajo, lo que subraya la necesidad urgente de estas mejoras retributivas.