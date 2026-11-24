El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba 16 decretos en tiempo de legislatura ordinaria y anuncia recurso contra la ley del concebido no nacido de Madrid.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una intensa actividad legislativa mediante la aprobación de un paquete de decretos que abarcan desde la ampliación de permisos parentales hasta el mantenimiento de ayudas al transporte, asegurando que estas iniciativas responden estrictamente a la legislación ordinaria y no a cálculos electorales. Esta oleada de normas, que incluye dieciséis decretos en total, tiene como objetivo principal aliviar la carga económica de los autónomos y garantizar derechos sociales básicos para toda la ciudadanía, independientemente de su orientación política o situación laboral.

Actividad normativa y respuesta a la oposición

María Jesús Saiz, portavoz del Gobierno, ha defendido con firmeza que el Ejecutivo está simplemente cumpliendo con su deber constitucional de gestionar la administración con normalidad, lejos de cualquier pretensión de aprovechamiento electoralista dada la proximidad de los comicios. La portavoz ha subrayado que estas medidas se dirigen al conjunto de la población y no constituyen un gesto dirigido exclusivamente a grupos específicos de votantes, rechazando así las críticas implícitas de la oposición que cuestionan la timing de estas aprobaciones.

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Ampliación permisos y trasposición normativa europea

En el ámbito de las competencias directamente vinculadas a su cartera, Saiz ha explicado que la ampliación del permiso por nacimiento a veinte semanas se trata de aprobar esta normativa en tiempo y forma, alineándose con una directiva europea que ya había sido trasladada al ordenamiento jurídico interno. Esta medida ha sido descrita como muy esperada por la ciudadanía y representa un avance significativo en la conciliación familiar, garantizando que el derecho a la igualdad de género y al cuidado se consolide mediante instrumentos democráticos y no discrecionales.

Recursos legales y protección del derecho al aborto

Paralelamente, el Consejo de Ministros ha tomado una decisión firme en la disputa legislativa con la Comunidad de Madrid al anunciar el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley sobre la protección de la persona concebida no nacida. El Gobierno central ha paralizado el efecto de dicha norma regional amparándose en una sentencia histórica que establece que la protección comienza con una persona nacida, reforzando así el marco legal que asegura que las mujeres que abortan voluntariamente reciben información veraz y científica.

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Procedimientos constitucionales y decisión sobre indultos

Los decretos aprobados hoy irán a la Diputación Permanente, la cual continuará en funcionamiento hasta la constitución de las nuevas Cortes prevista para el 23 de diciembre, asegurando la continuidad del Estado de Derecho durante el periodo de transición. Sobre el tema del indulto al ex fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos, Saiz ha aclarado que no fue aprobado en esta sesión y que cualquier decisión futura se tomará una vez el Gobierno entre en funciones tras las elecciones del domingo, manteniendo una postura de espera institucional.

Tensiones políticas y defensa del sistema electoral

Las tensiones políticas se han intensificado con las críticas de Alberto Núñez Feijóo al proceso de votación en el extranjero y la decisión de los consulados de introducir papeletas en cajas de cartón tras la paralización del voto dictaminada por el Tribunal Supremo. Saiz ha replicado con contundencia que en democracia hay que saber ganar y perder, calificando como intolerable que se cuestione un sistema electoral considerado de los mejores del mundo, defendiendo así la integridad del proceso democrático frente a las impugnaciones de la oposición.