El Consejo de Ministros valida el real decreto de centros de datos. Sector advierte de pérdida de 9.000 millones de euros por costes energéticos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al controvertido real decreto de centros de datos y a la modificación de la planificación eléctrica. Esta normativa entra en vigor una semana antes del 29-N, en un contexto donde buena parte del sector tecnológico mantiene su oposición frontal a las medidas impuestas.

Normativa 80% renovable centros de datos

Los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 10 MW deberán acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o de contratos a plazo con instalaciones renovables. Esta exigencia obliga a vincular el suministro a fuentes limpias mediante PPAs o instalaciones de autoconsumo con correlación horaria, buscando compatibilizar la expansión del sector con la transición energética y evitar el aumento de las emisiones.

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El proyecto normativo contempla que los centros de datos deban respaldar cada hora de su funcionamiento con un porcentaje mínimo de generación eléctrica renovable nueva. Sin embargo, se flexibiliza el calendario otorgando cinco años para la adaptación horaria y estableciendo periodos de gracia iniciales de hasta 60 meses para proyectos estratégicos. Existirá un periodo transitorio con exigencia del 60% en horas punta.

Las exigencias principales afectan principalmente a los centros de datos nuevos o ampliaciones con potencia de acceso superior a 10 MW, aunque aquellos a partir de 500 kW tienen obligaciones de reporte anual. Para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, las instalaciones quedan integradas en mecanismos que permiten reducir su potencia o desconectarlas automáticamente en momentos de congestión de la red.

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Oposición sector EspañaDC 9000 millones

El sector, representado por SpainDC, ha advertido de una pérdida significativa de inversiones y señala que tres inversores habrían comunicado intención de llevarse proyectos fuera de España. Este desplazamiento de capital tendría un impacto estimado en torno a 9.000 millones de euros, según las advertencias del gremio empresarial ante la rigidez de la normativa.

Según un estudio de Wood Mackenzie para SpainDC, mantener la correlación horaria eleva el coste de aprovisionamiento hasta 188 euros por megavatio-hora. Esta cifra contrasta drásticamente con las referencias históricas de unos 60 euros por megavatio-hora, lo que sugiere que la flexibilización de la correlación podría reducir significativamente dichos costes operativos.

El Consejo de Estado planteó objeciones sobre posible retroactividad, invasión de competencias y sanciones excesivas, obligando al Gobierno a realizar revisiones técnicas y jurídicas antes de la aprobación definitiva. El Ministerio de Transición Ecológica ha logrado sacar adelante estos puntos pendientes en su agenda, a pesar de la presión del sector.

Impacto precios eléctricos clase A eficiencia

Los modelos de Wood Mackenzie indican que, con tres gigavatios adicionales de centros de datos en 2030, el precio final minorista subiría alrededor de 1,5 euros por megavatio-hora. Esto equivale a un incremento aproximado del 1,3% sobre el precio actual modelizado, afectando directamente a la facturación energética de las empresas.

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Se exigirá alcanzar la calificación europea más alta en eficiencia, fijada como clase A, con un límite transitorio de eficiencia energética. Asimismo, se establecen restricciones estrictas en el uso de agua para refrigeración, y los centros que operen para el sector público deben garantizar la residencia y gestión de los datos en la Unión Europea. El incumplimiento de los requisitos técnicos conlleva recargos en los peajes o la pérdida del permiso de acceso a la red.