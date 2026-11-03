Gobierno aprueba ayudas y limitación de precios tras el accidente de Urda

El Consejo de Ministros autoriza 30 millones de euros, indemnizaciones anticipadas y el control de tarifas de transporte y alojamiento para las víctimas del accidente de Urda.

El Gobierno de España ha aprobado un paquete integral de medidas tras el accidente ferroviario de Urda que dejó 69 fallecidos. Esta decisión del Consejo de Ministros busca mitigar el impacto inmediato en las víctimas y sus familias mediante ayudas urgentes, anticipos de indemnizaciones y la limitación de precios en transportes y alojamientos.

Mecanismo de Limitación de Precios

La normativa establece un tope máximo en las tarifas de los medios de transporte alternativos al tren mientras la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía permanezca cerrada. Este mecanismo evita que las compañías aéreas o de alquiler de coches eleven las tarifas por encima de los niveles existentes antes del trágico choque. El objetivo es proteger a los viajeros de incrementos desproporcionados durante la emergencia.

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El Gobierno identificó en los días posteriores al siniestro precios entre 8 y 9 veces superiores a los anteriores. La restricción se aplica también a los servicios de alojamiento en las zonas afectadas. Este instrumento, diseñado para situaciones de alteración significativa de la oferta y la demanda, fue aprobado previamente en febrero tras el accidente de Adamuz y rechazado entonces por el PP, Vox y Junts.

Cuantías de Ayudas y Anticipos

El decreto asigna 30 millones de euros en ayudas directas para las víctimas del accidente de Urda y sus familiares. Los familiares de los 69 fallecidos recibirán una ayuda directa de 72.121 euros. A esta cifra se suma un monto idéntico en concepto de anticipo del seguro, garantizando liquidez inmediata para las familias en duelo.

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Para las personas con lesiones, las cuantías varían según la gravedad de las heridas. Los importes oscilan entre 2.101 euros y 84.141 euros. Estas mismas cifras aplican tanto para las ayudas directas como para los adelantos de indemnizaciones. Todos los pagos están exentos de tributación y se abonarán de forma íntegra a los afectados.

Reconocimiento de Accidente Laboral

Las bajas laborales derivadas de los afectados por el accidente serán tratadas como accidentes de trabajo. Esta clasificación permite aumentar la cuantía de las prestaciones desde el primer día de incapacidad. En lugar de esperar al cuarto día, la cobertura se inicia de inmediato con el 75% de la base reguladora.

Esta medida mejora significativamente la situación anterior, donde la cobertura era del 60%. Las prestaciones por incapacidad permanente parcial, muerte y supervivencia también tendrán esta consideración. Esta clasificación es aplicable siempre que resulte más favorable para los beneficiarios frente a otras regulaciones vigentes.

Atención Personalizada a las Víctimas

El Consejo de Ministros aprobó la creación de oficinas de atención a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Estas unidades se desplegarán a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el territorio nacional. Su cometido principal es gestionar las ayudas y los anticipos de indemnizaciones de manera eficiente.

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El sistema garantiza flexibilidad para las personas afectadas. En caso de que no puedan desplazarse físicamente a una oficina gubernamental, podrán ser atendidos en su propio domicilio. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a los recursos económicos y el acompañamiento necesario en el proceso de recuperación económica y emocional.