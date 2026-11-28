El Ejecutivo en funciones destina hasta 7.600 euros a españoles por la ley de nietos para facilitar su retorno, integrándolos en el padrón PERE tras un crecimiento significativo.

El Gobierno de España ha aprobado in extremis un paquete de ayudas económicas de hasta 7.600 euros dirigido específicamente a los ciudadanos nacionalizados bajo la denominada ley de nietos para incentivar su llegada al territorio nacional. Esta medida se ha integrado en el nuevo reglamento tras la convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes, dejando al Ejecutivo en funciones desde mañana con la responsabilidad de gestionar la aplicación práctica de esta norma que modifica significativamente el tratamiento de los nuevos ciudadanos de origen.

Mecanismo de la Ley de Nietos

La implementación de este decreto implica la plena integración de los nuevos ciudadanos en la acción exterior del Estado, estableciendo una distinción clara entre derechos universales y prestaciones que mantienen ciertos filtros administrativos. Aunque los nacionales por esta vía ostentan la condición legal de españoles de origen, el marco normativo define criterios específicos para el acceso a beneficios económicos y sanitarios, asegurando que la asistencia social esté vinculada a la inscripción real en el padrón correspondiente.

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Para las personas entre 18 y 65 años, la normativa habilita una ayuda directa que representa una innovación principal dentro del conjunto de medidas adoptadas por el Ministerio competente. Este mecanismo busca corregir la situación de rezago de quienes, habiendo solicitado la nacionalidad, han permanecido fuera del territorio español y ahora buscan establecer su residencia de forma definitiva, facilitando así su reincorporación socioeconómica.

Crecimiento del Padrón PERE

La cifra total de españoles residentes en el extranjero, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y que incluye ya a los beneficiados por la ley, ha experimentado un crecimiento sostenido que eleva la población inscrita de manera constante. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan un ascenso desde los 2.654.723 inscritos en enero de 2021 hasta superar los tres millones de habitantes, con un salto notable en los últimos ejercicios que refleja la aceleración administrativa.

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Entre 2021 y 2026, el Padrón ha pasado de 2.654.723 inscritos en enero de 2021 a 2.742.605 en 2022, lo que supone un aumento del 3,3%. En 2023 se alcanzaron los 2.790.317, un incremento del 1,7%, mientras que a partir de ese año la curva se intensifica superando tasas anuales del 4%. En enero de 2024 se contabilizaron 2.908.649 residentes, un 4,2% más, y en 2025 se rebasó una nueva barrera significativa con un 5,1% de crecimiento, sumando más de 156.000 nuevas altas en un solo año.

Las mayores comunidades se concentran en Argentina con 543.971 residentes, Francia con 329.548 y Estados Unidos con 236.394. Un análisis de un listado de 46 países oficiales permite dimensionar con precisión el colectivo impulsado por esta norma, donde el censo de electores adultos en estos territorios pasó de 1.276.058 en octubre de 2022 a 1.597.572 en octubre de 2026, lo que representa un incremento bruto sustancial.

Impacto de la Ley de Memoria Democrática

Al descuenta el crecimiento vegetativo previo, estimado en unos 1.917 electores mensuales antes de la entrada en vigor de la normativa, el exceso neto atribuible directamente a la Ley de Memoria Democrática asciende a cifras relevantes que validan el impacto demográfico de la iniciativa. El excónsul general en Buenos Aires reconoció que la administración solicita la documentación mínima requerida para gestionar los expedientes, agilizando así la incorporación de los nuevos nacionales al sistema.

En conjunto, la suma consolidada de beneficiarios incorporados en los 46 países analizados alcanza las 251.778 personas netas, y hasta 343.794 en crecimiento bruto acumulado, sin contar los expedientes presentados antes del cierre del plazo legal que aún se encuentran pendientes de resolución administrativa. Este volumen de usuarios refleja la alta demanda existente en las comunidades con mayor arraigo histórico español.

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Efecto Arrastre en la Población Juvenil

Entre enero de 2023 y enero de 2026, la población infantil y juvenil española inscrita en el PERE de los países analizados ha experimentado un avance que responde en parte al efecto arrastre de la ley, ya que los hijos menores de los nuevos nacionalizados se incorporan automáticamente al censo. Este fenómeno se evidencia claramente en países líderes como Marruecos y Cuba, donde la tramitación rápida de expedientes familiares ha generado picos de inscripción.

La ley fabricó otros 15.133 residentes ausentes en octubre, de los cuales 2.000 corresponden únicamente al consulado de La Habana, que registró 2.681 inscripciones más entre 2023 y 2026. Este dato subraya la importancia de la tramitación familiar como motor principal de la nueva demografía española en el extranjero, consolidando un cambio estructural en la distribución geográfica de los ciudadanos de origen.