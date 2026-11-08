Gobierno aprueba 47,3 GW de nueva capacidad eléctrica para comunidades hasta 2030

El Consejo de Ministros autoriza 47,3 GW adicionales para conectar renovables y datos, superando los 27,7 GW iniciales con la prioridad en Aragón, Madrid y Andalucía.

El Gobierno de España ha avanzado la aprobación de la nueva Planificación del sistema eléctrico para el periodo 2027-2030, un acto estratégico que busca desbloquear la conexión masiva de energías renovables y cargas industriales antes de las próximas elecciones generales. La medida contempla una inversión récord por parte de Red Eléctrica de España para expandir la infraestructura de transporte y resolver los cuellos de botella históricos que impedían el despliegue de la demanda energética prevista.

Distribución de 47,3 GW entre regiones españolas

La capacidad adicional definitiva para conectar nueva demanda a la red de transporte asciende a 47,3 GW, una cifra significativamente superior a la propuesta inicial de 27,7 GW que el Ministerio de Transición Ecológica había presentado anteriormente. Esta ampliación de 19,6 GW responde a las presiones de los gobiernos autonómicos y a la necesidad de acomodar proyectos eólicos, solares y centros de datos en un marco regulatorio estable. Aragón lidera esta distribución con 5 GW de capacidad añadida, seguida de cerca por Castilla-La Mancha con 4,1 GW y la Comunitat Valenciana con 3,8 GW. Por su parte, La Rioja y las Islas Baleares mantienen su capacidad existente, aunque se les garantiza el flujo eléctrico desde los nuevos puntos de generación. Esta asignación concreta busca equilibrar la oferta energética con las necesidades específicas de cada territorio, priorizando aquellas zonas con mayor potencial de generación y consumo industrial.

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Cambios en la política de conexión eléctrica

El núcleo de este nuevo plan radica en la modificación de los criterios de acceso a la red de transporte propiedad del operador nacional. La autoenmienda aprobada por el Gobierno implica añadir un 50% más de capacidad de conexión en cada comunidad autónoma respecto a la oferta inicial que el secretario de Estado, Juan Roselló, había gestionado inicialmente. Este ajuste técnico permite a las regiones planear grandes proyectos de inversión en renovables con la certeza de que la infraestructura física podrá absorber la producción. La red de transporte actúa como el canal principal que lleva la electricidad desde las centrales generadoras hasta las subestaciones de distribución, un eslabón crítico que ha requerido una actualización urgente para evitar congestiones. Esta flexibilidad en la normativa de acceso es fundamental para mantener la competitividad del sector energético español frente a la alta demanda de electricidad limpia.

Reuniones con consejeros autonómicos y críticas

La aprobación final ha sido precedida por una ronda acelerada de reuniones entre el secretario de Estado y los consejeros autonómicos de energía, un proceso que comenzó presencialmente y culminó de forma telemática. Durante estas sesiones, varios representantes autonómicos criticaron la prisa del Ministerio para presentar y aprobar un plan que, inicialmente, parecía insuficiente ante la escala de la demanda prevista. No obstante, la negociación logró suavizar las tensiones entre el Ejecutivo central y las regiones, que históricamente han librado una guerra por el acceso prioritario a la red eléctrica. Los gobiernos regionales han coincidido en la necesidad de reforzar la infraestructura, aunque la Comunidad de Madrid insistió repetidamente en mejorar su cuota para dar cobertura a los múltiples proyectos de centros de datos planeados en la región. Esta dinámica de presión y negociación refleja la complejidad técnica y política de gestionar un activo nacional tan sensible como la red de alta tensión.

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Inversión de Red Eléctrica y plazos de ejecución

La ejecución de esta expansión de capacidad recae directamente en Red Eléctrica de España, que debe cumplir con las inversiones planificadas para aumentar las subestaciones y crear nuevos puntos de conexión. El operador estatal ha sido criticado en años anteriores por los retrasos en la ejecución de estos planes de refuerzo, por lo que el plazo de 2030 marca un objetivo vinculante para demostrar eficiencia. La planificación destaca no solo la energía renovable tradicional, sino también el suministro para la industria pesada, la producción de hidrógeno renovable y la digitalización del territorio. Sectores como la vivienda y la industria manufacturera en Andalucía, Extremadura y Cantabria son vértices clave de esta nueva planificación, que busca integrar también a País Vasco, Galicia y Navarra en un modelo de suministro más robusto y descentralizado.

Aprobación del Consejo de Ministros antes de las elecciones

La urgencia por cerrar este acuerdo obedece a un factor político determinante: la necesidad de que la nueva Planificación de red eléctrica llegue a la mesa del Consejo de Ministros antes de que se disuelvan las Cortes Generales. Juan Roselló comparecerá próximamente en la Diputación Permanente para informar sobre los detalles técnicos y el reparto de capacidades, dando paso a la ratificación final del pleno. Si el año pasado el compromiso era permitir conectar 27,7 GW adicionales, ahora el objetivo es triplicar efectivamente esa cifra inicial para evitar que el cambio de gobierno postelectoral bloquee o retrase la inversión necesaria. Esta decisión permite que el Ejecutivo actual cierre el ciclo de inversión más ambicioso de la historia reciente del sector eléctrico español, asegurando la conectividad crítica de cientos de plantas eólicas y solares que esperan ser declaradas instalaciones protegidas ante ciberataques.

Con esta medida, el sistema eléctrico español da un paso definitivo hacia la seguridad de suministro y la transición energética, integrando la demanda de las autonomías en un marco de inversión garantizada. El éxito de esta planificación dependerá ahora de la capacidad de Red Eléctrica para cumplir los plazos de obra y de que las comunidades autónomas ejecuten los proyectos de generación prometidos. La cifra final de 47,3 GW representa un compromiso firme con la descarbonización y la industria tecnológica, sentando las bases para la operación del sistema hasta el año 2030 sin interrupciones graves en el flujo energético nacional.