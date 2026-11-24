El Ejecutivo español amplía el permiso de nacimiento a 20 semanas retribuidas e intransferibles, y a 34 semanas para familias monoparentales en el último Consejo de Ministros.

El Gobierno de España ha aprobado oficialmente la ampliación significativa de los permisos por nacimiento y cuidado del menor durante el último Consejo de Ministros, un acto político clave celebrado inmediatamente antes de las próximas elecciones generales. Esta decisión legislativa cierra la legislatura actual con una reforma estructural importante que beneficia directamente a la conciliación familiar, garantizando derechos laborales más equilibrados para todos los progenitores.

Ampliación a 20 semanas para ambos progenitores

La medida central de este cambio normativo establece que ambos progenitores contarán con 20 semanas retribuidas por la Seguridad Social, un período que se define explícitamente como estrictamente intransferible entre las partes. Esta nueva duración representa un incremento de una semana con respecto al régimen vigente actualmente, marcando un paso decisivo hacia la equiparación total de derechos parentales en el sistema de protección social español.

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En el contexto histórico reciente de la normativa familiar, esta extensión supone un salto cualitativo notable respecto a las cifras registradas en 2018. En aquel año, la duración del permiso para las madres se establecía en 16 semanas, mientras que la asignación para los padres era considerablemente menor, limitándose únicamente a cinco semanas, lo que generaba importantes desequilibrios en la corresponsabilidad.

Reconocimiento específico para familias monomarentales

Además de la mejora para las familias duales, el nuevo marco legal extiende beneficios específicos a las familias monomarentales, reconocidas como un núcleo familiar vulnerable que requiere un soporte temporal más prolongado durante la etapa inicial de crianza. En este escenario particular, el permiso asciende a 34 semanas, lo que implica un incremento de dos semanas adicionales en comparación con las 32 semanas que constituían el límite anterior.

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Es importante destacar que el cálculo global de estas semanas muestra que el Ejecutivo cierra la legislatura con cuatro semanas más para las madres en comparación con el periodo de 2018, y un aumento de quince semanas para los progenitores en ese mismo horizonte temporal. Esta distinción numérica refuerza el compromiso explícito de reducir la brecha de género en las tareas de cuidado, eliminando progresivamente los incentivos que tradicionalmente penalizaban la participación paterna.

Flexibilidad temporal hasta los ocho años del menor

Una característica relevante de esta ampliación de permisos es la flexibilidad introducida en cuanto al disfrute del tiempo, ya que una parte significativa de esas semanas podrá reservarse y utilizarse de manera escalonada hasta que el menor cumpla ocho años de edad. Esta disposición permite a las familias adaptar el calendario de cuidado a sus necesidades evolutivas específicas, garantizando que el apoyo económico y temporal esté disponible durante una etapa más amplia del desarrollo infantil.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha justificado esta decisión subrayando la irrecuperabilidad de las etapas iniciales de la infancia. En un mensaje publicado en la red social Bluesky, Díaz ha enfatizado que los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca, constituyendo el tiempo de las noches sin dormir, la primera sonrisa y el aprendizaje de ser padre o madre.

Antecedentes políticos y compromiso de coalición

La extensión del permiso de nacimiento a 20 semanas no es una decisión aislada, sino que formaba parte integral del acuerdo de coalición firmado por los partidos que conforman el Ejecutivo. Esta premisa contractual ya se había anticipado anteriormente en el Real Decreto-Ley de 2025, donde el Gobierno había expuesto formalmente su compromiso político a extender hasta las veinte semanas la duración global de este bloque de permisos en el futuro inmediato.

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Tras la aprobación definitiva, Yolanda Díaz ha cerrado la legislatura reafirmando la orientación de su gestión. La ministra ha contrastado la reciente ampliación del permiso por muerte de un familiar a diez días con el avance actual en el acogimiento familiar, indicando que el domingo se juega la posibilidad de seguir avanzando en esta línea de derechos sociales, vinculando directamente la política laboral con la voluntad electoral de la ciudadanía.