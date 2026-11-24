El Consejo de Ministros valida la ampliación del permiso por duelo a 10 días y la prórroga del impuesto especial bancario para financiar 1.400 millones de euros en vivienda hasta noviembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante la sesión del Consejo de Ministros la aprobación de un real decreto-ley que eleva a diez días la duración del permiso retribuido por fallecimiento de cónyuge, padre, madre o hijo. Esta modificación normativa busca reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras, marcando un cambio significativo respecto a los dos días actuales, que se extienden a cuatro en caso de necesitar desplazamiento.

Detalles del permiso por duelo y cuidados

La norma establece que el permiso de diez días será aplicable exclusivamente para la muerte del cónyuge o de los hijos, padres o madres, restando relevancia a otros vínculos familiares en esta categoría específica. Para el fallecimiento de abuelos o hermanos, la legislación fija una jornada laboral libre de tres días. Además, se introduce un nuevo día de permiso retribuido específicamente para acompañar a personas que están en procesos de eutanasia.

Also read El director financiero de Indra entra en el consejo de ITP Aero

En un cambio estructural importante, se ha suprimido el antiguo permiso retribuido de hasta quince días destinado a quienes atendían a familiares en cuidados paliativos. En su lugar, el Ministerio de Trabajo propone una adaptación o reducción de jornada para estos casos, ajustando la normativa del Estatuto de los Trabajadores para ofrecer mayor flexibilidad sin eliminar la protección laboral completa asociada al permiso.

Prórroga del impuesto especial a la banca

El Ejecutivo ha aprovechado esta sesión para aprobar otro real decreto-ley de carácter financiero, centrado en el sector bancario. La medida principal consiste en la prórroga durante un año del impuesto especial a la banca, una decisión estratégica para recaudar 1.400 millones de euros. Estos fondos están destinados a financiar programas de vivienda y adaptar la normativa de créditos al consumo, siguiendo las directrices europeas.

Advertisement

La extensión del tributo bancario se propuso inicialmente en enero de este año, pero el trámite legislativo se ha visto dilatado a lo largo de varios meses. La normativa incluye reformas al mercado de crédito al consumo que abordan problemas como la asimetría informativa, el sobreendeudamiento y los sesgos cognitivos y conductuales, afectando especialmente a consumidores vulnerables y de rentas bajas.

Contexto electoral y medidas pendientes

Esta aprobación se produce en el contexto de las Elecciones Generales convocadas para el 29 de noviembre, momento en el que el Ejecutivo quedará en funciones. El presidente del Gobierno se había guardado esta propuesta del Ministerio de Trabajo, que llevaba en el cajón desde diciembre del año pasado, para presentarla en un momento de alto impacto mediático. La medida se considera muy popular y electoralista.

La ratificación de esta norma depende de la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, un paso formal indispensable para que el real decreto-ley se convierta en ley definitiva. La oposición y expertos consideraban que el programa electoral de los socialistas no estaba en cartera aprobar más medidas pendientes de los ministerios del Frente Amplio en los consejos de Ministros que restaban antes de la cita electoral.

Impacto en el mercado laboral y consumista

La combinación de la ampliación de permisos sociales y la recaudación bancaria tiene implicaciones directas en la economía nacional. El consumo en España cayó un 4,1% durante la reciente huelga general, con Madrid y Cataluña registrando los mayores descensos, lo que subraya la importancia de las medidas de apoyo al poder adquisitivo. La subida del Salario Mínimo Interprofesional con la inflación disparada sigue presionando los costes laborales y condenando a muchas empresas a mantener empleos de baja calidad.

Advertisement

La decisión de destinar 1.400 millones de euros a vivienda representa un intento de estabilizar un mercado clave, mientras que la adaptación de los créditos al consumo busca proteger a los ciudadanos de prácticas financieras riesgosas. Estas medidas complementan otras iniciativas ya aprobadas, como la subida del 5,3% del salario mínimo y la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para este concepto, reforzando el paquete social del actual gobierno.