Gobierno aprobará reforma del registro horario antes de verano sin cambios significativos

Yolanda Díaz anuncia que la reforma del registro horario se aprobará antes del verano, manteniendo el texto original a pesar del informe negativo del Consejo de Estado. La medida busca regularizar las horas extras y aumentar los salarios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ha reiterado el compromiso del Gobierno de aprobar la reforma del registro horario laboral antes de la llegada del verano.

Esta aprobación se realizará, según sus declaraciones, sin introducir modificaciones sustanciales al texto que previamente recibió un informe crítico y contundente por parte del Consejo de Estado. En una entrevista concedida a La Vanguardia, Díaz detalló que la propuesta de reforma será presentada en la próxima reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

A pesar de las diferencias de opinión que han surgido con el Ministerio de Economía en relación con esta cuestión, la ministra Díaz enfatizó que el Ejecutivo actual mantiene una postura firme y se alinea con los principios legales que garantizan la retribución y cotización de las horas extras trabajadas. La ministra Díaz expresó su respeto por el informe del Consejo de Estado, aunque manifestó su desacuerdo con sus conclusiones.

Criticó la referencia a sistemas de control horario obsoletos, como los tornos, argumentando que esta mención revela una desconexión con la realidad actual de las empresas españolas, que en su mayoría ya han adoptado sistemas digitales de seguimiento del tiempo de trabajo. Subrayó que la persistencia de prácticas irregulares en el ámbito laboral, con aproximadamente dos millones y medio de horas extraordinarias no remuneradas ni cotizadas, justifica la necesidad urgente de esta reforma.

La implementación de la reforma, según Díaz, no solo regularizará la situación de los trabajadores, sino que también contribuirá a un aumento real y tangible de los salarios. La ministra Díaz también abordó su relación profesional con el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, describiéndola como positiva a nivel personal. Reconoció la existencia de discrepancias en cuanto a la orientación del programa económico, pero señaló que estas diferencias no son nuevas, ya que ya existían con su predecesora, Nadia Calviño.

Esta continuidad en las divergencias de criterio subraya la complejidad de la articulación de las políticas económicas dentro del Gobierno. La reforma del registro horario, en este contexto, se presenta como un punto de fricción que requiere de un diálogo constante y de la búsqueda de consensos para garantizar su correcta implementación.

Más allá de los aspectos técnicos y legales, la reforma tiene una fuerte carga simbólica, ya que representa un intento de modernizar las relaciones laborales y de proteger los derechos de los trabajadores en un contexto de creciente digitalización y flexibilidad laboral. La ministra Díaz insistió en la importancia de garantizar que las horas extras trabajadas sean debidamente reconocidas y remuneradas, como un elemento fundamental para la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.

La reforma busca, en definitiva, poner fin a la explotación laboral y promover un modelo de trabajo más justo y equitativo. La ministra Díaz también hizo hincapié en la necesidad de adaptar la legislación laboral a las nuevas realidades del mercado de trabajo, incluyendo el auge del teletrabajo y las nuevas formas de empleo.

Finalmente, Yolanda Díaz se refirió al futuro de la izquierda política en España, descartando su propia candidatura a las próximas elecciones generales. Enfatizó que lo más importante es movilizar y entusiasmar a un país que, en su opinión, es inherentemente progresista.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre quién debería liderar el espacio político situado a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), argumentando que no desea participar en especulaciones sobre nombres. Esta postura refleja su deseo de mantener una posición neutral y de no interferir en los procesos internos de los diferentes partidos políticos de izquierda. Díaz recordó que, en el pasado, se le pidió públicamente que diera su opinión sobre candidatos, pero que ella siempre se abstuvo de hacerlo.

Su enfoque se centra ahora en la implementación de las políticas laborales que considera necesarias para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y para construir una sociedad más justa e igualitaria. La reforma del registro horario, en este sentido, se presenta como una pieza clave de su proyecto político, un proyecto que busca transformar las relaciones laborales y promover un modelo de desarrollo económico más sostenible y socialmente responsable.

La ministra Díaz confía en que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, la reforma será aprobada antes del verano y que contribuirá a mejorar la vida de millones de trabajadores en España





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