Gobierno al borde del colapso: Acuerdos imposibles y reproches crecientes

La legislatura se desmorona con el aumento de las tensiones entre los socios de gobierno. Rechazos de proyectos clave, distanciamiento de partidos nacionalistas y llamamientos a la movilización social marcan un panorama político inestable.

Aproximadamente uno de cada cuatro proyectos gubernamentales presentados al Congreso durante esta legislatura ha sido rechazado por falta de apoyo. Incluso de aquellos que lograron superar este filtro inicial, una porción significativa dependió del respaldo del Partido Popular, ya que se trataba de temas menores con consenso general que no generaban controversia.

Los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez (PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, PNV y Junts), agrupados bajo el lema de un Gobierno de progreso, han demostrado una incapacidad notable para alcanzar acuerdos sustanciales sobre los pasos a seguir para avanzar, lo que ha creado un ambiente de tensión insostenible en su relación. No hay indicios de que esta situación mejore antes de las próximas elecciones generales, sino más bien lo contrario.

A medida que se acerca el final del mandato, los reproches se intensifican, las actitudes se vuelven más hostiles y las palabras duras se convierten en la norma entre socios ideológicamente irreconciliables. En los últimos días, esta dinámica destructiva dentro del ecosistema que aún sostiene al Gobierno se ha vuelto particularmente evidente.

Recientemente, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunció su distanciamiento total del Gobierno debido a un meme creado con inteligencia artificial por los socialistas vascos, en el que se representaba al presidente del PNV, Aitor Esteban, arrojándose vestido a una piscina. ¿Por qué los nacionalistas han elevado a la categoría de conflicto lo que en otras circunstancias sería una anécdota trivial?

La respuesta reside en el agotamiento de la relación, que ha reducido drásticamente los temas de conversación entre estos hipotéticos socios. En realidad, lo que más ha afectado al PNV es la interpretación de la acción socialista como un inicio de hostilidades, al definirles como meros imitadores de Bildu, el grupo que aspira a reemplazarles en Euskadi.

Esta iniciativa socialista es vista por el PNV como una declaración de intenciones que pone fin al pacto de no agresión y apoyo mutuo que sustenta tanto el Gobierno vasco como el de Sánchez en Madrid. La falta de apoyo del PNV a la propuesta de Sumar para congelar los alquileres ha generado frustración en un Gobierno que ya no encuentra ninguna señal de empatía entre sus socios.

El distanciamiento del PNV es solo un revés más para un Ejecutivo que se siente cada vez más inoperante. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha mantenido relaciones tensas con Podemos debido a discrepancias fundamentales en sus políticas. Posteriormente, Junts se desvinculó, al constatar la incapacidad del Gobierno para implementar la amnistía a Puigdemont.

Junts ha amenazado constantemente con romper el pacto, aunque no lo ha hecho, pero ha boicoteado todas las normas consideradas esenciales propuestas por el Gobierno, comenzando por los presupuestos. El rechazo de los nacionalistas catalanes a la reducción de la jornada laboral propuesta por Sumar también fue un punto de inflexión que ha envenenado la relación entre Yolanda Díaz y los nacionalistas.

Hace poco, la vicepresidenta segunda calificó a la formación liderada por Carles Puigdemont como un proyecto 'racista y clasista', destruyendo el último puente de comunicación. Estas acusaciones de Díaz reflejan el rechazo manifiesto de Junts a su último intento de congelar los alquileres. En este contexto de desintegración, Yolanda Díaz ha llamado a la movilización ciudadana contra la no convalidación de su decreto para congelar los alquileres.

Es la primera vez que un miembro del Gobierno apela a la desobediencia civil desde su posición privilegiada. ¿No sería más prudente convocar elecciones en lugar de incitar a la ira popular? La razón por la que el Gobierno recurre a la calle y no a las urnas es que confía en tener suficientes seguidores para exacerbar el ambiente, pero no suficientes votantes para ganar unas elecciones.

Ni la ausencia de presupuestos, ni la falta de acuerdos, ni los enfrentamientos constantes entre los socios que han convertido el entorno del Gobierno en un caos, propiciarán un adelanto electoral, ya que Sánchez no lo desea. Sin embargo, de aquí al final de la legislatura, se espera una situación de 'sálvese quien pueda'.

Recientemente, el presidente acusó al PP y a Vox de vulnerar la Constitución por desarrollar en Extremadura su concepto de 'prioridad nacional', el mismo Sánchez que concluirá la legislatura sin haber aprobado un solo presupuesto





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