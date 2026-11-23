Lorenzo Cotino y Alberto Gago defienden que el control regulatorio es esencial para la innovación responsable, evitando riesgos y asegurando la confianza en los agentes de IA.

La inteligencia artificial está transformando radicalmente las estructuras sociales y económicas, pero este avance requiere un marco de gobernanza sólido para mitigar los riesgos inherentes a su despliegue. Este principio fue el eje central de la mesa redonda titulada 'Confianza, explicabilidad y gobernanza: del cumplimiento al valor para la ciudadanía', celebrada recientemente en Madrid dentro del IV encuentro sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías organizado por EXPANSIÓN.

Marco de Trabajo Seguro y Control Organizativo

La gobernanza debe interpretarse como un elemento necesario y facilitador para las organizaciones, y no como una barrera que obstaculice la ejecución de proyectos tecnológicos. Jacinto Estrecha, responsable de inteligencia artificial de NTT Data, subrayó que un marco de gobernanza adecuado ofrece un entorno controlado y alineado con normas básicas de seguridad. Esta postura es fundamental para garantizar que la implementación de sistemas automatizados no comprometa la integridad de los procesos empresariales ni la protección de los datos.

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Estrecha advirtió que al delegar tareas y decisiones en agentes de inteligencia artificial, las empresas no pueden permitir que la ejecución sea abierta o sin supervisión. Es indispensable acotar las capacidades técnicas del sistema y asumir una responsabilidad clara sobre el contexto y las acciones realizadas por estas herramientas. El control estricto se presenta como una condición previa indispensable para la confianza en la tecnología.

Estrategia 'IA First' de la Agencia Española de Protección de Datos

Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), explicó que su institución ha adoptado un enfoque estratégico prioritario. El Plan Estratégico 2025-2030 de la AEPD incorpora oficialmente la visión 'IA first', utilizando las garantías de privacidad como pilar central para transformar sus procesos internos y modernizar su capacidad supervisora. Esta agencia ha sido la primera administración pública en España en lanzar una política formal de uso de inteligencia artificial.

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Cotino destacó que la AEPD ha sido pionera a nivel global al emitir una guía específica sobre los riesgos asociados a los agentes de inteligencia artificial. Esta norma se basa en el principio fundamental de que el agente debe actuar en beneficio del usuario, pero nunca sin su intervención o supervisión humana. El presidente de la AEPD recomendó la creación de comités internos de inteligencia artificial con presencia de responsables de protección de datos para establecer reglas claras de uso.

Claves para la Confianza y Diferenciación de Riesgos

Alberto Gago, director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), aclaró que no todos los sistemas de inteligencia artificial están sujetos a las regulaciones más estrictas reservadas para los sistemas de alto riesgo. Para generar confianza, los pasos clave comienzan con un mapeo exhaustivo de los sistemas presentes en la organización y la posterior clasificación de aquellos que requieren una supervisión regulatoria más rigurosa.

Gago identificó que la mayor duda en las empresas reside en traducir los requerimientos legales en decisiones técnicas concretas. Sin embargo, expresó su satisfacción porque España y Europa están demostrando, desde 2020, que es posible lograr una innovación responsable en este campo. Esta metodología se apoya en la implementación del Reglamento europeo 2024/1689 y en iniciativas como el Sandbox Regulatorio de IA, diseñado para detectar deficiencias y elaborar guías técnicas.

Evolución del Deber de Protección de Datos

El perfil profesional de los responsables de protección de datos está experimentando una transición significativa debido a su papel imprescindible en la asesoría sobre el diseño de sistemas de inteligencia artificial. A mediados de noviembre, la AEPD publicó el Estatuto del delegado de protección de datos, un documento que formaliza este nuevo rol esencial para integrar la privacidad desde la fase inicial de desarrollo.

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Cotino también hizo referencia a la primera brecha de datos notificada a través de una herramienta de inteligencia artificial generativa, que se registró en septiembre. Este incidente sirvió para alertar sobre los riesgos que comporta la inteligencia artificial ofensiva. Según Gago, la ciudadanía es cada vez más consciente del impacto de estas tecnologías, lo que exige una gobernanza que traduzca el cumplimiento normativo en valor tangible para la sociedad.