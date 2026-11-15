Gobernadores demócratas enfrentan nuevos obstáculos para ampliar Medicaid

Keisha Lance Bottoms y otros mandatarios electos buscan expandir el acceso a seguros médicos para millones de personas, aunque enfrentan cambios en la financiación federal.

Al iniciar su discurso de victoria la noche de las elecciones, la demócrata Keisha Lance Bottoms, designada como próxima gobernadora de Georgia, hizo referencia directa a una de sus promesas de campaña más importantes: facilitar el acceso a un seguro médico gubernamental para un mayor número de adultos de bajos ingresos. En ese momento, frente a una multitud de seguidores que vitoreaban sus palabras, Bottoms afirmó con firmeza que su victoria representaba a las personas que cuidan de otros pero que no pueden costear la atención médica, necesitando que el estado de Georgia amplíe finalmente Medicaid. Este triunfo demócrata a nivel nacional, que otorgará al partido el control del Congreso, también situará a Bottoms y a otros candidatos electos en posiciones de poder en varios estados que, durante años, se han resistido a expandir plenamente el programa de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El impacto en la cobertura de salud pública

Al igual que Keisha Lance Bottoms, los gobernadores electos Cindy Holscher en Kansas, Gina Hinojosa en Texas y David Crowley en Wisconsin basaron gran parte de sus campañas en la promesa de ampliar el acceso a este programa de seguro conjunto, diseñado específicamente para personas de bajos ingresos o con discapacidades. Según datos de 2024 de KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud que incluye a KFF Health News, en total más de un millón de personas en Georgia, Kansas, Texas y Wisconsin podrían obtener cobertura mediante una ampliación completa de Medicaid. Sin embargo, ejecutar esta ampliación de los programas de Medicaid no es una tarea sencilla en el contexto político actual.

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Nuevos requisitos laborales y obstáculos legislativos

Una norma del Gobierno de EE. UU. habría obligado a algunas personas a demostrar que sus problemas de salud "merman significativamente" su capacidad para cumplir con los requisitos laborales de Medicaid, un detalle que complicó aún más la situación para los beneficiarios enfermos. Estos demócratas deberán superar importantes obstáculos políticos y legislativos en un contexto en el que las realidades de la ampliación de Medicaid han cambiado drásticamente. La ley presupuestaria aprobada el año pasado por el Partido Republicano eliminó un incentivo financiero para los estados que decidieran ampliar el programa, impuso un requisito de empleo y estableció restricciones de financiamiento que resultan más severas para los estados que optan por una ampliación completa.

Reacción de expertos y administradores estatales

Caylee Noggle, exdirectora de Medicaid en Georgia y actual presidenta de la Asociación de Hospitales de Georgia, describió la situación actual como muy compleja. Señaló que nos encontramos en un momento en el que la ampliación tradicional conlleva tanto beneficios como contrapartidas significativas para el sistema de salud estatal. Por otro lado, Bobby Peterson, un abogado con sede en Madison que ayuda a sus clientes a gestionar programas de beneficios, indicó que cualquier plan para ampliar la cobertura mediante una expansión completa de Medicaid en Wisconsin probablemente enfrentará obstáculos considerables, incluso con los demócratas al frente de la gobernación y de ambas cámaras de la legislatura estatal a partir de enero.

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Cambios federales y financiación hospitalaria

La Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare, exigía originalmente a los estados ampliar Medicaid para incluir a millones de adultos más con bajos ingresos. No obstante, una decisión de la Corte Suprema en 2012 convirtió dicha medida en una opción voluntaria para los estados. Cuarenta estados, además de la ciudad de Washington, han ampliado Medicaid, siendo Carolina del Norte el caso más reciente en 2023. Diez estados, entre ellos Georgia y Wisconsin, han rechazado ampliar totalmente la elegibilidad para el programa, aunque ambos estados han ofrecido cobertura a algunos de los grupos que habrían estado cubiertos bajo una ampliación completa.

Implicaciones financieras y futuros pasos

El cálculo para la expansión cambió el año pasado cuando la megaley de política interna impulsada por el presidente Donald Trump, conocida en inglés como la Ley de Un Gran Hermoso Acto, impuso restricciones a la cantidad de fondos federales que los estados pueden solicitar para ayudar a sostener a médicos y hospitales que atienden a un gran número de pacientes de Medicaid. Dichos límites son más estrictos para los estados que han adoptado la expansión que para aquellos que no lo han hecho. Es probable que estas restricciones de financiamiento se conviertan en un punto central para los legisladores en Wisconsin, donde una expansión completa de Medicaid podría poner en riesgo cientos de millones de dólares en fondos federales que llegan al estado.