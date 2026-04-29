Gobernador de Sinaloa Acusado en EE.UU. por Vínculos con el Narcotráfico

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve individuos, incluyendo funcionarios, han sido acusados en un tribunal federal de EE.UU. de conspirar con el Cartel de Sinaloa para el tráfico de drogas y la protección de sus líderes. Las acusaciones incluyen sobornos, protección de cargamentos y suministro de información confidencial.

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , enfrenta graves acusaciones en un tribunal federal de Estados Unidos, relacionadas con el narcotráfico . El Departamento de Justicia estadounidense reveló este miércoles que Rocha Moya, miembro del partido Morena , fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum , está acusado junto a otros nueve individuos – incluyendo funcionarios presentes y anteriores – de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

La acusación formal detalla que el grupo se habría asociado con el Cartel de Sinaloa para facilitar la distribución masiva de narcóticos hacia territorio estadounidense. El caso se tramita ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la supervisión de la jueza Katherine Polk Failla. Las autoridades estadounidenses enfatizan que el Cartel de Sinaloa es una organización criminal implacable que ha afectado a las comunidades durante décadas con el tráfico de sustancias peligrosas.

El fiscal federal Jay Clayton subrayó que el éxito y la libertad operativa de este y otros cárteles dependen de la corrupción de políticos y agentes del orden a sueldo. Rocha Moya, a través de su cuenta en la red social X, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y carentes de veracidad, prometiendo demostrar su inocencia en el momento oportuno.

El gobernador considera que este ataque no solo va dirigido a su persona, sino a todo el movimiento de la Cuarta Transformación, a sus líderes y a los ciudadanos mexicanos que lo representan, interpretándolo como una estrategia para desestabilizar el orden constitucional y la soberanía nacional. En el pasado, Rocha Moya ya había desmentido acusaciones similares por parte de la oposición política. La investigación del Departamento de Justicia de EE.

UU. revela que los acusados habrían recibido sobornos a cambio de facilitar las operaciones del Cartel de Sinaloa y proteger a sus líderes en el estado de Sinaloa. Se les acusa específicamente de apoyar a la facción conocida como 'Los Chapitos', que asumió el control de una parte del cartel tras la detención y juicio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Estados Unidos.

La acusación detalla que los implicados habrían conspirado para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos, brindando protección a los líderes del cartel, evitando investigaciones, arrestos y juicios, y proporcionando información confidencial de las fuerzas del orden y el ejército. Valenzuela Millán, uno de los acusados, enfrenta cargos adicionales por presuntamente participar en el secuestro de un informante de la DEA y un familiar de este, resultando en la muerte de ambos.

Terrance Cole, administrador de la DEA, declaró que esta acusación expone un intento deliberado de socavar las instituciones públicas y poner en peligro vidas estadounidenses, señalando que los acusados habrían utilizado sus posiciones de confianza para proteger las operaciones del cartel y permitir el flujo de drogas letales hacia el país. El Departamento de Justicia también alega que las fuerzas policiales estatales y municipales de Sinaloa habrían protegido cargamentos de droga y permitido que los miembros del cartel cometieran actos violentos sin enfrentar consecuencias





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