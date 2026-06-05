GMV lidera el control terrestre que mantiene la precisión del sistema Galileo

Europa depende de su segmento de control en tierra, gestionado por GMV, para garantizar que la constelación Galileo ofrezca posicionamiento y sincronización horaria exacta en aplicaciones críticas.

En la carrera por la soberanía tecnológica en materia de navegación espacial, Europa se apoya en un ecosistema sólido formado por la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Europea del Programa Espacial (EUSPA) y una amplia red de empresas y proveedores de alta tecnología .

Este entramado permite la ejecución de proyectos complejos como el sistema de posicionamiento Galileo, del que destaca la compañía española GMV. La empresa actúa como el cerebro terrestre que controla la constelación de satélites, garantizando su precisión y disponibilidad para miles de aplicaciones cotidianas y estratégicas. Cuando utilizas Google Maps para buscar una dirección o calcular una ruta, rara vez reflexionas sobre la infraestructura oculta que hace posible esa experiencia.

Detrás de cada indicación de ruta, de cada sincronización de redes eléctricas, de cada gestión de tráfico marítimo y aéreo, e incluso de los procesos financieros que dependen de la hora exacta, opera un sistema de posicionamiento y tiempo extremadamente preciso. Estos servicios se basan en señales transmitidas por satélites que orbitan la Tierra, y cada dispositivo, desde un móvil hasta una planta industrial, convierte esas señales en coordenadas exactas y una referencia temporal fiable.

En Europa, ese papel lo desempeña Galileo, un sistema civil independiente que solo puede funcionar gracias al segmento de control en tierra, conocido como GCS (Ground Control Segment). El GCS recibe la telemetría -el conjunto de datos emitidos por los satélites-, la analiza y verifica que cada unidad mantenga su órbita y sus relojes atómicos sincronizados. Si detecta alguna anomalía, el equipo en tierra interviene enviando comandos, ajustando parámetros o realizando maniobras para corregir la trayectoria.

Mónica Jiménez, ingeniera informática responsable del equipo de software del segmento de control terrestre en GMV, explica que su labor consiste en actuar como el mando a distancia de los 38 satélites que conforman la constelación.

"Somos el cerebro que supervisa la salud de la flota; si todo funciona correctamente, el servicio sigue operando sin interrupciones. En caso contrario, debemos intervenir para restablecer la precisión del sistema", afirma.

El GCS es esencial para evitar que la constelación pierda estabilidad: sin él, los satélites dejarían de mantener su posición y orientación, sus relojes atómicos se desincronizarían y la calidad del servicio se degradaría, llegando al extremo de que dispositivos en tierra no pudieran determinar con exactitud su ubicación, como ocurre cuando la señal se interrumpe en un túnel. Las consecuencias no se limitarían a la pérdida de aplicaciones como Google Maps; la descoordinación se extendería a la distribución de energía, a las redes móviles y a los registros de operaciones logísticas, generando incertidumbre en sectores críticos.

Desde 2018, GMV actúa como contratista principal del GCS, desempeñando el papel de director de orquesta tecnológica. La compañía diseña la arquitectura del sistema, adquiere el hardware necesario, configura las redes, integra aplicaciones y verifica que todos los componentes funcionen de forma conjunta.

Además, cuenta con un equipo especializado en ciberseguridad que lleva a cabo análisis continuos y corrige vulnerabilidades para proteger la integridad del control terrestre. El trabajo de GMV se basa en un enfoque coral que involucra a más de 300 profesionales y a decenas de organizaciones colaboradoras.

Un elemento clave es la infraestructura que construye el equipo de Jiménez, comparable a la instalación de un sistema operativo antes de cargar cualquier programa: configuraciones de usuarios, copias de seguridad, herramientas de seguridad y demás recursos básicos se preparan de manera automatizada.

"No configuramos manualmente el centro de control; proporcionamos herramientas que permiten a otros desplegar e instalar el entorno de forma automática", resume la responsable. El equipo de GMV también desarrolla aplicaciones propias para monitorizar el sistema y gestionar el archivo de datos, ofreciendo soporte continuo cuando aparecen incidencias durante la operación. En el GCS existe un equipo de operaciones activo 24/7, organizado en turnos y reforzado durante campañas o lanzamientos críticos.

Este grupo utiliza las herramientas proporcionadas por el centro de control para automatizar procesos operativos y atender actividades de alta prioridad, asegurando que la constelación Galileo mantenga su nivel de precisión y disponibilidad exigido por los usuarios europeos y mundiales





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