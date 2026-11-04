GLP-1 y salud muscular: la visión de Salena Sainz

La experta Salena Sainz detalla por qué la báscula no mide todo. Análisis sobre pérdida de peso, mantenimiento muscular y hábitos sostenibles con GLP-1.

La farmacéutica y dietista-nutricionista Salena Sainz advierte que el número en la báscula no refleja la totalidad del cambio físico al utilizar tratamientos como el GLP-1. La pérdida de peso puede ocurrir simultáneamente con cambios en el apetito, en la forma de comer y en la masa muscular, lo que exige una evaluación más profunda del cuerpo. Es fundamental priorizar la conservación de la fuerza y cubrir las necesidades nutricionales para garantizar un bienestar integral.

Mecanismo de acción hormonal y limitaciones

El GLP-1 es una hormona que produce naturalmente nuestro organismo y participa activamente en las señales de saciedad y en la regulación de la glucosa. También existen medicamentos diseñados para actuar sobre su receptor y replicar estos efectos biológicos. Sainz enfatiza que fomentar hábitos saludables no reproduce el efecto terapéutico de dichos tratamientos ni sustituye una medicación indicada por un profesional sanitario. La alimentación complementaria no anula la acción farmacológica específica.

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Estrategias nutricionales y fuentes proteicas

Comer menos puede dificultar alcanzar una alimentación suficiente y variada, especialmente cuando el apetito está reducido. La experta propone centrarse en las fuentes de proteína, los alimentos ricos en fibra y la calidad global de la dieta. Opciones como huevos, pescado, yogur, tofu y legumbres permiten incorporar proteína de diversas formas. Las verduras, la fruta, las legumbres y los cereales integrales aportan variedad a las comidas diarias.

Importancia del entrenamiento de fuerza

La pérdida de peso no debe evaluarse únicamente por los kilos perdidos. La conservación del músculo y de la capacidad funcional son objetivos centrales del proceso. Para quienes practican deporte, es necesario que la comida permita entrenar, recuperarse y sostener la actividad habitual. Combinar una alimentación adecuada con ejercicio de fuerza resulta esencial para mantener la estructura corporal.

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Desafíos del mantenimiento post-tratamiento

Un estudio revela que los participantes que recibieron semaglutida recuperaron, de media, alrededor de dos tercios del peso previamente perdido durante el año posterior a la retirada del fármaco. Este resultado no es una predicción para cada persona individual, sino un dato estadístico del estudio. Cualquier cambio en un tratamiento debe valorarse con el equipo sanitario. Pensar en el mantenimiento desde el inicio permite evitar la recuperación del peso.

Significado funcional de los resultados

La conversación con Salena Sainz amplía la pregunta estándar sobre el peso perdido. Surgen interrogantes igual de útiles: ¿estoy comiendo suficiente? ¿Conservo mi fuerza? ¿Podré mantener estos hábitos a largo plazo? El mantenimiento merece atención desde el principio mediante rutinas de alimentación, movimiento y seguimiento profesional adaptados a cada etapa. Este enfoque holístico asegura resultados más duraderos y seguros.