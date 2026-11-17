La actriz Glenn Close fue honrada en los Governors Awards con una ovación de pie. En su discurso, recordó su trayectoria y su pasado fuera del cine.

La actriz Glenn Close recibió un reconocimiento póstumo en vida durante la ceremonia de los Governors Awards celebrada esta madrugada. El auditorio se puso de pie para ovacionar a la artista, quien fue honrada por su trayectoria profesional en la industria cinematográfica desde 2009, momento en el que estos premios comenzaron a entregarse de manera independiente a la gala oficial de los Óscar, programada para el 15 de marzo del próximo año.

El mecanismo de reconocimiento y la asistencia

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas congregó a lo más granado de Hollywood en esta ocasión. Entre los asistentes se encontraron estrellas como Tom Cruise, Pedro Pascal, Matt Damon, Julianne Moore, Olivia Wilde, Sebastian Stan, Andrew Scott, Seth Rogen y Andrew Garfield. Este evento sirve como una antesala clave para la ceremonia principal en el Dolby Theatre, permitiendo que la industria celebre el mérito artístico en un entorno más íntimo y centrado en el legado.

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El discurso de John Malkovich y el elenco

John Malkovich actuó como presentador, recordando su experiencia en la película 'Las amistudes peligrosas'. Malkovich describió a Close como una persona incansable, muy inteligente y divertida, aunque también reservada. Atribuyó su capacidad artística a una naturaleza extraordinaria que siempre da lo mejor de sí misma en cada ocasión, destacando que el trabajo de alto nivel puede pasar factura a un artista, algo que Close encarna perfectamente.

La influencia de John Malkovich en la obra

Malkovich recordó una escena específica de 'Las amistudes peligrosas' donde él se apoyaba contra la pared en una escalera y pronunciaba la línea: 'Me voy a París'. Definir esta interacción como fantástica y inolvidable, Malkovich agradeció a Close por su colaboración y al director Stephen Frears por permitir jugar con la materialidad de los personajes. Esta anécdota ilustró la química única que existía entre los miembros del reparto, uniendo a actores que presenciaron la evolución profesional de Close.

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El origen de Glenn Close y su infancia en Connecticut

Glenn Close compartió su historia personal, explicando que se sentía como una persona ajena al sistema debido a su crianza bajo el yugo de una secta restrictiva entre los siete y los veintidós años. Durante esa etapa, estaba prohibido mirarse al espejo o coquetear, y sus padres eran apartados de ella sistemáticamente durante meses. Para refugiarse, Close se apoyó en su imaginación, inspirándose en los largometrajes animados de Disney como 'Cenicienta' y 'Blancanieves', así como en películas como 'Old Yeller' y 'The Littlest Outlaw'.

La revelación teatral y el primer Óscar

En 1970, Close encontró la fuerza para abandonar la secta y se matriculó en el College of William & Mary. Al entrar en el departamento de teatro, fue elegida para interpretar a Olivia en 'Noche de reyes' de Shakespeare, una experiencia que describió como agua en el desierto. Cuatro décadas después, Close recordó su primera nominación al Óscar hace 43 años por 'El mundo según Garp', agradeciendo a George Roy Hill y a la directora de casting Marion Dougherty por abrirle las puertas a una carrera que la ha mantenido presente en la sala durante ocho ocasiones.