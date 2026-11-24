Gisèle Pelicot demanda a la editorial Tinbad y a la autora Sabine Prokhoris por el uso de fotografías desnudas para promocionar un ensayo sobre control coercitivo, exigiendo justicia tras el escándalo mediático.

Gisèle Pelicot, la activista francesa de 73 años cuyo caso atrajo la atención mundial por la violación organizada de la que fue víctima, ha anunciado que iniciará acciones legales contra la editorial Tinbad y la autora Sabine Prokhoris. Esta medida correctiva responde a la difusión no consentida de fotografías íntimas de Pelicot desnuda, enviadas a medios de comunicación con el único propósito de promocionar un nuevo ensayo titulado sobre el control coercitivo en las relaciones de pareja.

Gisèle Pelicot enfrenta nueva exposición mediática

Gisèle Pelicot afirmó contundentemente a la cadena de televisión BFM TV que se siente humillada, expuesta y herida por una segunda vez, indicando que el trauma psicológico derivado de su juicio criminal original no había sido suficiente para ella. La mujer expresó su profunda conmoción al descubrir que imágenes pertenecientes a la parte más íntima de su vida privada estaban siendo exhibidas y explotadas comercialmente sin su autorización ni conocimiento previo. Este incidente reactiva dolorosamente la memoria pública sobre su historia de abuso durante casi una década.

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La editorial Tinbad y su controversia publicitaria

La editorial parisina Tinbad, una pequeña empresa de distribución, fue identificada como la entidad responsable de enviar correos electrónicos a diversos medios con fotografías de Pelicot desnudas, las cuales habían sido tomadas originalmente por su exmarido, Dominique Pelicot. Ante la inmediata backlash y la denuncia formal, la compañía emitió una disculpa pública y anunció que dejaría de imprimir y promocionar la obra inmediatamente. Tinbad comunicó que no se realizarán nuevas ediciones del libro más allá de los 280 ejemplares que ya se encontraban en circulación en el momento del descubrimiento del escándalo.

Posiciones de Sabine Prokhoris y su abogado

Sabine Prokhoris, filósofa y psicoanalista reconocida por haber criticado previamente al movimiento #MeToo, afirmó en declaraciones a la agencia AFP que atribuye toda la responsabilidad de la campaña promocional inapropiada a la editorial Tinbad, negando cualquier participación directa en la selección de imágenes. Sin embargo, el abogado de Pelicot, Christophe Bigot, declaró a BFM TV que el contenido del libro plantea un problema fundamental al poner en duda la condición de víctima de Pelicot en lugar de respetar su estatus de superviviente. Bigot argumentó que el texto intenta redefinir dinámicas de poder en violación a la justicia ya dictaminada.

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Impacto en la defensa de los derechos de las víctimas

El contexto de esta disputa legal se enmarca en el juicio histórico de 2024, donde Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión y cincuenta hombres más también recibieron sentencias por participar en la violación de Pelicot mientras ella permanecía inconsciente. Gisèle Pelicot optó por renunciar a su derecho al anonimato para demostrar que la vergüenza debe cambiar de bando, dejando de recaer sobre las víctimas para recaer exclusivamente sobre los perpetradores del crimen. Su testimonio se consolidó como un ícono feminista global al exponer la naturaleza del control coercitivo en la vida doméstica.

Próximos pasos en la batalla legal

Pelicot ha confirmado que no cesará en su intento por obtener justicia y que continuará avanzando con las acciones legales contra los responsables de la filtración y el uso comercial de su imagen privada. La defensa de Pelicot sostiene que las reseñas promocionales del libro, las cuales afirmaban que el control coercitivo es una piedra angular de la ortodoxia #MeToo, representan una violación ética grave que busca responsabilizar igualmente a las víctimas y a los agresores en situaciones psicológicamente ambiguas. Este caso sirve como un recordatorio crítico sobre los límites éticos de la publicación y el respeto a la integridad de las víctimas de crímenes complejos.