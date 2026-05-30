Giro 2026: etapa 20 decisiva en los Alpes con final en alto

La vigésima etapa del Giro de Italia 2026 recorre los Alpes con tres puertos de montaña y un exigente final en alto, donde Jonas Vingegaard busca asegurar su primer título mientras la lucha por el podio se intensifica.

La vigésima etapa del Giro de Italia 2026 promete ser una jornada decisiva en los Alpes , con un recorrido de alta montaña que pondrá a prueba a los ciclistas en su recta final hacia Milán.

La etapa, que parte a las 11:00 horas desde una localidad aún por confirmar, se extiende a lo largo de aproximadamente 160 kilómetros con tres puertos de montaña de primera categoría y un final en alto que podría definir la clasificación general. Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike, llega con una ventaja considerable tras su actuación en la decimonovena etapa, pero la competencia por el podio sigue abierta, con corredores como Primoz Roglic y Remco Evenepoel dispuestos a atacar.

El recorrido incluye ascensos exigentes como el Passo di Giau y el Passo Tre Croci, con pendientes que superan el 14% en algunos tramos, lo que obligará a los escaladores a dar su máximo esfuerzo. Los últimos kilómetros son especialmente duros, con rampas que alcanzan el 12% y un terreno sinuoso que favorece los ataques tácticos.

El desenlace de esta etapa será crucial no solo para la lucha por el maillot rosa, sino también para las posiciones de honor, ya que varios equipos buscarán colocar a sus gregarios en la fuga del día. La organización ha previsto avituallamientos en puntos estratégicos y asistencia médica ante posibles caídas, comunes en descensos técnicos. El público espera un espectáculo emocionante, con miles de aficionados bordeando las carreteras alpinas para animar a los corredores.

La etapa 20 es considerada la última oportunidad para cambiar el rumbo de la carrera antes de la contrarreloj final, por lo que se anticipan movimientos agresivos desde el inicio. En la primera parte del recorrido, las carreteras son amplias y bien pavimentadas, pero tras el primer puerto se vuelven más estrechas y técnicas, con túneles y curvas cerradas que requerirán máxima concentración.

Los equipos de los favoritos controlarán el ritmo en el pelotón, mientras que los escapados buscarán acumular ventaja para luchar por la victoria de etapa. La altitud y el desgaste acumulado serán factores determinantes, y las condiciones meteorológicas podrían jugar un papel importante, con posibles lluvias en las cumbres. Vingegaard, conocido por su resistencia en alta montaña, deberá defenderse de los ataques de sus rivales, especialmente en los tramos más empinados.

Por otro lado, la lucha por el tercer puesto del podio está muy reñida, con diferencias mínimas entre varios aspirantes. La etapa promete ser un verdadero examen de fuerza y estrategia, donde cada segundo contará. Los aficionados al ciclismo no querrán perderse este capítulo épico del Giro 2026, que podría definir a un nuevo campeón o consolidar el dominio de Vingegaard.

La transmisión en vivo de RTVE.es cubrirá todos los detalles desde las 11:00 horas, con análisis de expertos y seguimiento en tiempo real de los tiempos. Sin duda, será una jornada inolvidable para los amantes del deporte





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