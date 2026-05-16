Giro 2020: Etapa de media montaña en Fermo, Italia

Esta etapa del Giro 2020 será de 157 kilómetros con cuatro tramos montañosos de categoría 4 en su segunda parte. La primera cota se alcanzará en Montefiore dell’Aso, mientras que la final está previsto para el Blockhaus, con un de 3 minutos y 17 segundos sobre el danés y 3' 34" sobre el austriaco. La carrera continuará a través de calles estrechas y adoquinadas, con una subida final de Fermo a la meta.

Este sábado 16 de mayo, la etapa de media montaña del Giro se celebrará en la provincia de Fermo , Italia . La competición recorrerá 157 kilómetros con cuatro tramos montañosos de categoría 4, los que se situarán a lo largo de la segunda parte del recorrido.

La primera cota se alcanzará en Montefiore dell’Aso, y los últimos kilómetros de la jornada son casi en su totalidad cuesta arriba, destacando la subida de Fermo-Reputolo, en la que los ciclistas podrán disfrutar de pendientes de hasta el 22%. Tras esta subida, la carrera continuará a través de calles estrechas y adoquinadas, con una subida final y una rampa en torno al 10% para marcar la meta final en la ciudad





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