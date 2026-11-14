Giraldillo de Oro 23: Florin Şerban triunfa en el Festival de Cine de Sevilla

La cinta de Florin Şerban conquista el máximo galardón en la 23ª edición del festival sevillano, mientras 'Casa en ruinas' y 'Adult supervision' se llevan premios clave.

La cinta titulada Cuando hordas travestis invadieron el planeta, dirigida por el cineasta rumano Florin Şerban, ha sido reconocida con el Giraldillo de Oro a la mejor película en la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Este máximo galardón reconoce una obra de factura exigente para el espectador, destacando tanto por su tono construido en largos planos secuencia como por la aparente crudeza de su relato. La elección del jurado subraya el valor artístico de una propuesta que desafía las convenciones narrativas habituales para sumergir al público en una experiencia cinematográfica de alto interés.

La obra de Florin Şerban redefine el cine rumano

Este filme marca el regreso a la dirección después de que Şerban se centrara durante unos años en la escuela de cine que dirige en Bucarest. La inspiración para escribir esta historia brotó precisamente de uno de los ejercicios de interpretación que allí desarrollaban sus estudiantes. El jurado ha calificado la película como una exploración lúcida de la vida en la ciudad rumana de Resita y como un análisis profundo de las consecuencias a largo plazo de la intolerancia social.

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La trama sigue a Marius, un médico viudo que vive como un sonámbulo hasta que una violenta pesadilla le despierta de su letargo. El veredicto describe la historia como sutil, poderosa y magníficamente elaborada, presentando una dolorosa simetría moral que dice mucho sobre el mundo en el que vivimos. Sin embargo, es la representación que hace la cinta de un padre perdido y un hijo perdido lo que le otorga el poder de romper y sanar corazones.

Además del premio principal, la película ha recibido el Premio a la Mejor Dirección Artística, que ha recaído en Bogdan Ionescu. El diseño de producción de Ionescu nunca llama la atención por sí mismo, sino que siempre está al servicio de los extraordinarios personajes. Los jueces destacan que Ionescu construye un mundo rumano que parece plenamente habitado y vivido, como si siempre hubiera existido más allá de los límites de cada fotograma.

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Distinciones para películas internacionales y cine iraní

El Gran Premio del Jurado ha recaído en Casa en ruinas, dirigida por el cineasta iraní Mohsen Gharaei. Esta coproducción con Alemania y Estados Unidos ha sido valorada como una obra maestra del cine iraní contemporáneo. Los vértices en torno a los cuales se articula este drama son un funcionario de prisiones despedido por corrupción, una hija que busca huir en secreto de su país para perseguir una carrera de modelo y una casa familiar a punto de ser demolida para satisfacer un gran proyecto urbanístico.

Dicho filme también ha merecido el galardón de Mejor Montaje, labor desarrollada por Evelyn Rack y Emad Khodabakhsh. El jurado explicó que, de plano en plano, cada momento dura justo lo que debe durar, llevando inevitablemente al siguiente. Se trató de un montaje que seduce, sorprende y revela, evidenciando la maestría técnica detrás de la producción. Esta doble distinción consolida el prestigio internacional de Mohsen Gharaei en el circuito de festivales.

Por su parte, el Premio Puerta América, que se concede a los títulos que representan a sus respectivos países en la candidatura al Óscar a Mejor Película Internacional, ha sido para Adult supervision. Escrita y dirigida por el sueco Alex Schulman, es la tercera vez que el Festival de Sevilla otorga este galardón a una producción sueca. El jurado resaltó la exploración contemporánea, relevante y directa del acoso y el abuso que realiza la obra.

Reconocimientos técnicos y actuaciones destacadas

Adult supervision examina los orígenes, dinámicas y efectos psicológicos del abuso sin aleccionar, moralizar ni recurrir a estereotipos. Esta decisión del jurado pone de manifiesto la capacidad de la cinta para tratar temas delicados con un enfoque fresco y honesto, alejándose de las narrativas tradicionales sobre victimización. La elección refuerza el compromiso del festival con el cine europeo que propone nuevas perspectivas sociales.

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En el ámbito de los premios interpretativos, el Premio a la Mejor Actriz lo ha obtenido Melania Cruz por su trabajo en Casa en ruinas, la primera ficción de Eloy Domínguez Serén, quien la coescribió junto con Meritxell Colell. Este reconocimiento premia una actuación central en una producción que combina el talento local con proyecciones internacionales. La dirección de Serén ha sido clave para lograr la naturalidad requerida por el personaje.

El Premio al Mejor Actor ha sido compartido por Gustaf Skarsgård, Fares Fares y Linus Wahlgren, los tres protagonistas de Adult supervision. Estos actores encarnan a los padres que se hacen cargo de un grupo de chicos en una excursión escolar, mostrando la complejidad de sus roles bajo presión. La actuación coral refleja la tensión narrativa que sostiene la trama durante todo el desarrollo de la película.

El Premio al Mejor Guión ha sido otorgado a Alejandro Hernández y Michel Gaztambide por su trabajo en el filme de David Jiménez, dirigido por Dani de la Orden. El veredicto describe el guion como un análisis muy documentado sobre los choques entre el periodismo y la corrupción, así como entre la integridad y la transigencia. La obra rebosa dinamismo y autenticidad, destacando también la dirección de Dani de la Orden por su capacidad para mantener el ritmo.

La cinta Cuando hordas travestis invadieron el planeta suma estos galardones al Leopardo de Oro, que ya obtuvo en la última edición del Festival de Locarno. Su director añade el Giraldillo de Oro a su ya nutrida colección de premios internacionales, entre los que destacaba previamente el Oso de Plata obtenido en Berlín en 2010 por Si tengo que silbar, silbo. Esta acumulación de reconocimientos confirma la solidez creativa de Şerban en el panorama cinematográfico europeo actual.