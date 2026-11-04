Gina Hinojosa, primera mujer latina en gobernar Texas tras vencer a Greg Abbott

Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas, derrotando a Greg Abbott y marcando un hito histórico en la política estatal tras décadas de control republicano.

Gina Hinojosa, candidata demócrata de ascendencia mexicana, logró este martes un triunfo histórico al convertirse en la primera mujer de origen hispano en asumir la gobernación del estado de Texas. Este logro marca también el regreso de un demócrata a la cabeza del ejecutivo estatal, ya que la última mujer en ocupar el cargo fue Ann Richards, quien ejerció la presidencia entre 1991 y 1995. En un estado tradicionalmente republicano que no elegía a un gobernador demócrata en más de tres décadas, la victoria de Hinojosa representa un cambio significativo en el panorama político de la región.

Detalles de la victoria histórica

Gina Hinojosa derrotó en las urnas a Greg Abbott, quien era uno de los gobernadores republicanos más prominentes de Estados Unidos y llevaba más de diez años en el cargo. Además, Abbott se caracterizaba por ser un aliado cercano del expresidente Donald Trump. La victoria de la legisladora estatal no solo interrumpió la racha republicana, sino que también validó las tendencias demográficas y electorales que han ido transformando gradualmente la base de votantes en Texas. Este resultado confirma que los cambios en la composición demográfica del estado están comenzando a traducirse en un cambio real en el poder político.

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Trayectoria y formación profesional

Nacida en McAllen el 8 de diciembre de 1973, Gina Hinojosa creció en Brownsville, dos ciudades ubicadas en el Valle del Río Grande, una región fronteriza con una población mayoritariamente latina. Sus padres son Gilberto Hinojosa, un destacado político demócrata, y Crisanta Lozano. Su formación académica incluye un semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, donde conoció a su esposo, el abogado John Donisi, antes de completar sus estudios en la Universidad George Washington en el Distrito de Columbia.

Tras graduarse, Hinojosa regresó a Austin para iniciar su carrera como abogada de derechos civiles y laborales, defendiendo activamente a los miembros de diversos sindicatos. En 2005, se unió al equipo legal que presentó una demanda contra Tom DeLay, entonces líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por cargos relacionados con lavado de dinero. Su entrada en la política no fue planificada inicialmente, sino que surgió como una respuesta directa a la amenaza de cierre de la escuela de su hijo en 2012.

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Posiciones políticas y propuestas económicas

La determinación de proteger la educación de sus hijos llevó a Hinojosa a presentarse a la junta escolar, ganando la batalla y siendo elegida presidenta del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD) en 2015. Esta experiencia la motivó a postularse para la Cámara de Representantes de Texas en 2016, con el objetivo de redirigir más impuestos locales sobre la propiedad hacia las escuelas públicas. Durante su mandato legislativo, ha integrado comités clave como Educación Pública y Gestión de Tierras y Recursos, impulsando leyes centradas en la responsabilidad gubernamental.

En su campaña para la gobernación, Gina Hinojosa prometió mejorar significativamente el sector educativo y propuso distribuir cheques de 1,500 dólares a los hogares texanos, financiados con la reserva financiera del estado. Esta medida se presenta como una alternativa a la estrategia republicana de reducir los impuestos a la propiedad. Asimismo, ha mantenido una postura crítica frente a la expansión de los centros de datos, un tema que está comenzando a unir a votantes de ambos partidos políticos en el estado.

Visión para el futuro de Texas

En su discurso de victoria, Hinojosa afirmó que el estado pertenece a los rancheros, agricultores, familias trabajadoras y pequeños comercios, rechazando la noción de que Texas sea un territorio exclusivo para corporaciones o individuos muy ricos y conectados. Preguntó retóricamente si Texas es un estado para la gente o para los multimillonarios, respondiendo claramente a favor de los ciudadanos comunes. Su victoria representa la realización de un sueño largamente postergado para los demócratas, quienes veían en la diversidad demográfica del estado la clave para recuperar el poder ejecutivo.