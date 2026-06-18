Gijón acoge un evento sobre logística y digitalización para pymes

El Auditorio Bioparc Acuario de Gijón será sede el 25 de junio de una charla de 'Hablemos de…' para pymes, centrada en mejorar la logística y el transporte mediante digitalización y soluciones prácticas. El puerto local registró 16 millones de toneladas en 2025, impulsando la necesidad de eficiencia.

El Auditorio Bioparc Acuario de Gijón será el escenario el jueves 25 de junio de la próxima edición de "Hablemos de… para pymes", un evento organizado por Vocento con el apoyo de Orange.

La jornada se centrará en cómo las pequeñas y medianas empresas pueden mejorar su logística y transporte, un aspecto crucial para su competitividad en un entorno cada vez más digitalizado. El programa incluye una mesa de debate sobre digitalización, eficiencia y los nuevos retos del sector, seguida de una ponencia que ofrecerá soluciones prácticas para ganar eficiencia sin necesidad de grandes inversiones.

El Puerto de Gijón cerró 2025 con cerca de 16 millones de toneladas transportadas, según datos de la Autoridad Portuaria. Este volumen se enmarca en una transformación profunda de sus tráficos, marcada por la práctica desaparición del carbón térmico de importación, en línea con los objetivos de descarbonización.

Sin embargo, otros sectores muestran signos positivos: los graneles líquidos crecen ligeramente y la mercancía general avanza de forma sostenida, impulsada por los contenedores y los productos siderúrgicos. En los primeros cuatro meses del año, la mercancía general alcanzó las 623.619 toneladas, un 21,9% más que en el mismo período de 2025, mientras que el tráfico de contenedores superó las 330.000 toneladas.

Este dinamismo convierte al puerto en un nodo logístico multimodal clave para Asturias y la cornisa cantábrica, con El Musel y la ZALIA (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias) como piezas fundamentales que conectan el puerto con la carretera, el ferrocarril, el aeropuerto y las empresas de transporte e industriales. Para las pymes de transporte y logística, la proximidad a un puerto de estas dimensiones representa una oportunidad, pero también un desafío.

Exige una mayor capacidad de coordinación e integración con clientes y operadores, así como una gestión preparada para responder a cadenas de suministro cada vez más exigentes. La información, la trazabilidad y la capacidad de reacción se convierten en elementos imprescindibles. La clave para lograrlo es la digitalización.

En este contexto, Orange presenta su Solución Integral de Transporte y Logística, diseñada para digitalizar la operativa de las empresas de transporte de forma completa o por módulos, adaptándose a las necesidades de cada cliente. La solución integra de forma nativa la telemática, la gestión remota de dispositivos, el ERP y las telecomunicaciones, y se conecta con plataformas de cargadores y otras soluciones del mercado.

Permite abordar cuestiones clave como la digitalización del Documento de Control, exigido por la normativa desde el 5 de octubre, facilitando que los conductores tengan en sus móviles las aplicaciones necesarias para trabajar en ruta. También ayuda a reducir las emisiones de CO2, un requisito cada vez más importante para acceder a ayudas o comercializar certificados de ahorro energético, y permite indexar los precios del combustible en los fletes, un aspecto sensible en un negocio muy expuesto a la evolución del gasóleo.

Orange se posiciona así como un integrador capaz de acompañar la transición digital, adaptándose al tamaño real de cada empresa. El comunicador Uri Sabat, que comenzó su trayectoria en Radio Flaixbac, ofrecerá una ponencia inspiradora en la que destacará la importancia de la pasión y la comunicación en cualquier proyecto empresarial. Según Sabat, "algo que no se hace desde la pasión es poco sostenible en el tiempo, porque es probable que cuando tengas problemas, tires la toalla.

Por eso es importante definir cuál es tu pasión. La comunicación también es otro aspecto primordial: debes saber qué estás contando y dónde lo cuentas, pero el punto clave es que te oigan. No puedes llegar a todo el mundo, pero sí intentar que la gente que es tu cliente te oiga"





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