Gigi Dall'Igna atribuye a Marc Márquez la ventaja en el Campeonato Mundial con Ducati

El ingeniero jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, destaca la inteligencia y la gestión de Marc Márquez, que podría ser campeón con dos puntos más que Jorge Martín este fin de semana.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha señalado que si Marc Márquez logra ganar este Campeonato Mundial, el mérito será de su inteligencia y de su gestión de las carreras. Según las declaraciones del técnico de la marca de Bolonia, el piloto está a un paso de conseguir su segundo título consecutivo con la Ducati.

La clave de la situación es sencilla: si Marc Márquez suma este fin de semana dos puntos más que Jorge Martín, volverá a proclamarse campeón del mundo. Dall'Igna basa su valoración en la forma en que el piloto ha gestionado la temporada, tanto en la pista como en la planificación de cada carrera.

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Las declaraciones de Gigi Dall'Igna sobre Marc Márquez

Gigi Dall'Igna considera que la última carrera fue una prueba clara de madurez, experiencia y talento por parte de Marc Márquez. El ingeniero jefe asegura que el piloto demostró ser un campeón completo, capaz de marcar la diferencia en cualquier circuito y en cualquier situación.

Para el responsable técnico de Ducati, Marc Márquez eligió el enfoque adecuado no solo para una carrera concreta, sino para el momento exacto del campeonato. Dall'Igna destaca que el piloto mantuvo una visión precisa tanto de su propia situación como de la de sus rivales, algo que, según su opinión, no ha sido diferente en esta ocasión.

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Fuerza, estrategia y la ventaja sobre Jorge Martín

Dall'Igna resume el estilo de Marc Márquez con dos rasgos: la fuerza y el instinto de un luchador, y la ejecución de una estrategia bien trazada. Para el ingeniero, el piloto sabe en cada momento qué aspecto debe prevalecer, ya sea un enfoque agresivo o uno más productivo, y siempre cumple con lo que se propone.

La situación en la clasificación depende ahora de una diferencia muy ajustada frente a Jorge Martín. Dos puntos de ventaja en el fin de semana bastarían para que Marc Márquez se imponga en el Campeonato Mundial, por lo que cada decisión de carrera adquiere un peso determinante para el equipo y para el piloto.

Qué significa un segundo título seguido con Ducati

Si Marc Márquez se proclama campeón, conseguirá su segundo título seguido con la Ducati, un logro que consolida la relación entre el piloto y la escudería italiana. El resultado tendría un impacto directo en la imagen de la marca, que ve reconocido el trabajo de su equipo técnico junto al talento de su corredor.

Las palabras de Gigi Dall'Igna reflejan que, para la estructura de Ducati, el título no depende solo del rendimiento sobre la moto, sino también de la lectura estratégica de cada fin de semana. Con el campeonato decidido en los próximos puntos que se disputen, la atención se centrará en si el piloto logra esos dos puntos adicionales frente a Jorge Martín.