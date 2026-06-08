Gigantes de IA buscan 237.000 millones en bolsa y avivan temores de burbuja financiera

Cuatro compañías de inteligencia artificial, entre ellas SpaceX, Anthropic y OpenAI, planean captar 237.000 millones de euros en sus próximas salidas a bolsa, lo que genera preocupación por la escasez de recursos en otros sectores y por una potencial burbuja del mercado.

En los próximos meses, cuatro de los gigantes de la inteligencia artificial anunciarán su salida a bolsa con la ambición de captar alrededor de 237.000 millones de euros, una cantidad que representa un drenaje de recursos sin precedentes de otros sectores y aviva los temores de una posible burbuja financiera .

SpaceX, Anthropic, OpenAI y el propio conglomerado de Elon Musk, a través de su filial xAI, han comunicado a los mercados sus planes de financiación para seguir invirtiendo en infraestructura y desarrollo, con la intención de no perder el ritmo en la carrera por el dominio tecnológico del siglo XXI. La suma buscada supera con creces cualquier operación de salida a bolsa registrada en Estados Unidos para 2025, que alcanzó apenas 45.000 millones de dólares, lo que subraya la magnitud del entusiasmo y la presión que ejercen estos actores sobre los mercados globales.

SpaceX será la primera en lanzar su oferta pública, pretendiendo reunir 75.000 millones de dólares, cifra que permitiría una valoración de 1,8 billones de dólares, casi equivalente al Producto Interior Bruto de España. Le siguen Anthropic y OpenAI, que aspiran a captar 60.000 millones de dólares cada una y proyectan capitalizaciones que podrían sobrepasar el billón de dólares.

Además, los colosos de Silicon Valley como Google anunciaron recientemente una ampliación de capital de 80.000 millones de dólares destinada a la construcción de nuevos centros de procesamiento de datos para sus iniciativas de IA. Aunque en términos porcentuales esa emisión solo equivale al 1,8 % de la capitalización de Google, su valor absoluto supera al conjunto de compañías como Telefónica, Repsol e IAG, lo que demuestra la escala de dinero que está circulando en el ecosistema de la inteligencia artificial.

Los analistas advierten que la rapidez y el volumen de estas captaciones recuerdan episodios pasados de exceso de optimismo, como la burbuja de las puntocom a finales de los años noventa. La filial de Internet de Telefónica, Terra, alcanzó una valoración de 38.000 millones de euros en apenas cuatro meses antes de ser absorbida por la matriz y desaparecer como referencia de inversión irracional.

Actualmente, la división de IA de SpaceX ya ha registrado pérdidas de 6.355 millones de dólares en 2025, mientras que OpenAI podría perder hasta 14.000 millones según estimaciones. A pesar de estos déficits, la memoria del mercado conserva ejemplos de compañías que, tras sufrir pérdidas iniciales, se convirtieron en titanes con capitalizaciones de varios billones de dólares, como Google, Amazon y Meta.

Este historial alimenta la confianza de muchos inversores, que creen que la IA replicará ese patrón de crecimiento explosivo, aunque la realidad siga siendo incierta y la volatilidad, ejemplificada por la reciente caída del Bitcoin, indique una posible reagrupación de capital antes de que el sector alcance la madurez





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