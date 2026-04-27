Gibson Dunn inaugura su oficina en Madrid, reforzando su presencia en Europa

El bufete de abogados internacional Gibson Dunn ha abierto oficialmente su oficina en Madrid, ubicada en Azca, con un equipo especializado en fusiones y adquisiciones, capital riesgo y mercados de capitales. La nueva sede subraya el compromiso de la firma con el mercado español y su creciente importancia en el panorama legal europeo.

El prestigioso bufete de abogados internacional Gibson Dunn ha consolidado su presencia en Europa con la inauguración oficial de su oficina en Madrid . Ubicada estratégicamente en el corazón financiero de la capital española, concretamente en la planta primera de la plaza Pablo Ruiz Picasso, número 11, dentro del complejo Azca , la nueva sede simboliza el firme compromiso de la firma con el mercado ibérico y su creciente importancia en el panorama legal internacional.

La oficina, propiedad de Merlin Properties, ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecer un entorno de trabajo moderno y eficiente, adaptado a las necesidades de un equipo altamente especializado. El lanzamiento de esta séptima oficina europea de Gibson Dunn no es un evento aislado, sino la culminación de un proceso de planificación estratégica y una respuesta directa a la demanda de sus clientes.

El equipo, liderado por el socio Armando Albarrán, ya se encuentra operativo desde hace varias semanas, demostrando la agilidad y la capacidad de respuesta de la firma. La elección de Madrid como ubicación para esta nueva oficina no es casualidad. España se ha convertido en un imán para la inversión extranjera, especialmente en sectores clave como la energía, las infraestructuras, el sector inmobiliario, las telecomunicaciones y los servicios financieros.

La creciente actividad de fondos de capital riesgo, multinacionales e instituciones financieras que operan en Europa y América Latina ha creado una necesidad palpable de asesoramiento legal especializado y de alta calidad. Gibson Dunn, con su reputación global y su experiencia en operaciones complejas, está perfectamente posicionada para satisfacer esta demanda.

El equipo inicial, compuesto por profesionales de primer nivel, incluye a los counsels Alfonso Bernar, Asís Martín de Cabiedes y Reka Palla, así como a los asociados Alberto Broseta y Mario Pacini. Esta combinación de experiencia y talento garantiza que la oficina de Madrid pueda ofrecer a sus clientes un servicio integral y personalizado, adaptado a sus necesidades específicas.

La reciente asesoría prestada a Merlin Properties en su ampliación de capital por valor de aproximadamente 900 millones de dólares, a través de una oferta de colocación acelerada, es un claro ejemplo de la capacidad de Gibson Dunn para abordar operaciones de gran envergadura y complejidad. Los fondos obtenidos se destinarán a la Fase III del programa de centros de datos de Merlin Properties, con una capacidad de 412 MW, lo que demuestra el compromiso de la firma con el desarrollo de infraestructuras clave en España.

La apertura de la oficina de Madrid no solo beneficia a Gibson Dunn y a sus clientes, sino que también contribuye al fortalecimiento del ecosistema legal español y a la atracción de inversión extranjera. La presencia de un bufete de abogados de prestigio internacional como Gibson Dunn en la capital española refuerza la imagen de España como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial.

La presidenta y socia directora de Gibson Dunn, Barbara Becker, ha expresado su satisfacción por la apertura de la oficina de Madrid, destacando que refleja el compromiso constante de la firma de invertir en aquellos lugares donde sus clientes más la necesitan. Becker considera que España es un mercado clave para los fondos de capital riesgo, las multinacionales y las instituciones financieras que llevan a cabo operaciones complejas en Europa y América, y confía en que la oficina de Madrid desempeñará un papel fundamental en el éxito de sus clientes en la región.

La firma se compromete a seguir invirtiendo en talento y recursos para garantizar que la oficina de Madrid pueda ofrecer un servicio de la más alta calidad y convertirse en un referente en el mercado legal español. La estrategia de Gibson Dunn se basa en la construcción de relaciones a largo plazo con sus clientes, basadas en la confianza, la transparencia y la excelencia en el servicio.

La oficina de Madrid se adhiere a estos principios, y se compromete a trabajar en estrecha colaboración con sus clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos empresariales. La firma también se compromete a contribuir al desarrollo de la comunidad legal española, participando en eventos y programas de formación, y colaborando con otras instituciones y organizaciones del sector.

La apertura de la oficina de Madrid es un paso importante en la estrategia de crecimiento global de Gibson Dunn, y demuestra su compromiso con el mercado ibérico y su confianza en el futuro de la economía española





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