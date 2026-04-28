Gianni Vittorio Armani, nuevo consejero delegado de Endesa

La junta de accionistas de Endesa aprueba el nombramiento de Gianni Vittorio Armani como consejero delegado, relevando a José Bogas, quien continuará como consejero externo. Armani, con una amplia trayectoria en el sector energético, se enfrenta al reto de aumentar el dividendo y negociar la extensión de las nucleares.

La junta extraordinaria de accionistas de Endesa ha ratificado el nombramiento de Gianni Vittorio Armani como nuevo consejero delegado de la compañía, con efectos inmediatos.

Este nombramiento, que ya había sido anticipado por EXPANSIÓN, marca un cambio significativo en la dirección de la segunda eléctrica española. Armani, un ingeniero eléctrico con una sólida trayectoria en el sector energético, asume el cargo tras una exitosa carrera en empresas como Enel y Iren, donde ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento y la rentabilidad.

Su perfil se describe como técnico y no político, aunque se le considera una figura cercana a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Armani, quien ya formaba parte del consejo de administración de Endesa, cuenta con un MBA del prestigioso MIT de Boston, lo que complementa su formación en ingeniería. Su nombramiento implica el cese de su participación en el Comité de Sostenibilidad y gobierno corporativo de Endesa, concentrando ahora sus esfuerzos en la dirección ejecutiva de la empresa.

Su experiencia previa incluye roles clave en Enel Grids e Innovation y la presidencia de Elettricità Futura, la principal asociación del sector eléctrico italiano. Antes de Enel, Armani lideró Iren como CEO y director general, logrando resultados financieros sobresalientes y una importante inversión en el desarrollo de la compañía. Su paso por A2A como director de Estrategia, Regulación y Business Development también fue crucial en la formulación de planes industriales ambiciosos.

Además, su liderazgo en Anas, donde impulsó la integración de la compañía en el Grupo Ferrovie dello Stato Italiane, demuestra su capacidad para gestionar empresas de gran envergadura y llevar a cabo transformaciones estratégicas. Su trayectoria profesional se completa con experiencia en consultoría estratégica en McKinsey and Company y Telecom Italia, lo que le proporciona una visión integral del sector empresarial.

José Bogas, quien ha ocupado el cargo de consejero delegado de Endesa desde 2014, continuará vinculado a la compañía como consejero externo no ejecutivo. Esta decisión, tomada por el presidente de Endesa, Juan Sánchez-Calero, busca garantizar una transición ordenada y aprovechar el valioso conocimiento y la experiencia acumulada por Bogas a lo largo de más de cuatro décadas en la empresa.

Bogas expresó su orgullo por los 44 años dedicados a Endesa, especialmente los últimos 12 como máximo ejecutivo, y aseguró que siempre se ha sentido honrado de liderar una de las principales eléctricas del país. Su continuidad como consejero externo permitirá mantener una conexión con la compañía y contribuir a su futuro desarrollo. La transición se considera crucial para asegurar la estabilidad y el buen funcionamiento de Endesa en un contexto energético en constante evolución.

El nombramiento de Armani y la continuidad de Bogas como consejero externo representan una estrategia cuidadosamente planificada para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan en el sector eléctrico español. La junta general de accionistas también nombró a otro consejero externo, lo que refuerza la estructura de gobierno corporativo de la empresa y garantiza una representación diversa de intereses.

La experiencia combinada de Armani y Bogas se considera un activo valioso para Endesa en su camino hacia la sostenibilidad y la innovación. El nuevo consejero delegado de Endesa se enfrenta a importantes retos financieros, entre los que destaca el ambicioso plan de aumentar significativamente el dividendo que se distribuye a los accionistas.

Endesa pretende incrementar el dividendo en más de un 60%, comenzando con un pago de 1,58 euros por acción en 2025, en lugar de los 1,3 euros inicialmente previstos. A partir de ahí, el dividendo no bajará de 1,6 euros por acción, y el grupo se compromete a destinar al menos el 70% de sus beneficios a dividendos, con un crecimiento anual promedio del 4%.

En 2028, Endesa aspira a alcanzar un beneficio por acción de entre 2,5 y 2,6 euros, lo que podría traducirse en un dividendo anual superior a 1,8 euros por acción. Este aumento sustancial del dividendo refleja la confianza de Endesa en su capacidad para generar flujos de caja sólidos y rentables en el futuro.

Además de los desafíos relacionados con el dividendo, Armani también deberá abordar la compleja tarea de negociar con el Gobierno la posible extensión de la vida útil de las centrales nucleares. Esta negociación es crucial para garantizar el suministro energético del país y cumplir con los objetivos de transición energética. La capacidad de Armani para establecer relaciones sólidas con las autoridades y encontrar soluciones innovadoras será fundamental para superar este desafío.

En resumen, el nuevo consejero delegado de Endesa se enfrenta a un panorama desafiante pero prometedor, con la oportunidad de liderar la compañía hacia un futuro más sostenible y rentable





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