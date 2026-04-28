Gianni Armani asume el liderazgo de Endesa tras la salida de José Bogas

Endesa nombra a Gianni Armani como nuevo consejero delegado, relevando a José Bogas tras 12 años al frente de la compañía. El nombramiento coincide con el aniversario del apagón en la Península Ibérica y se produce tras una junta general de accionistas. Bogas asume un nuevo rol como consejero no ejecutivo y analiza las causas del apagón, defendiendo la energía nuclear y la necesidad de una transición energética ordenada.

Coincidiendo con el primer aniversario del apagón que afectó a la Península Ibérica, y tras la junta general de accionistas, el consejo de administración de Endesa ha aprobado el nombramiento de Gianni Armani como nuevo consejero delegado .

Armani, de nacionalidad italiana, sustituye a José Bogas, quien ha liderado la energética durante los últimos 12 años y ha dedicado 44 años de su carrera profesional a la compañía. Bogas, sin embargo, no abandona Endesa, asumiendo el cargo de consejero no ejecutivo, lo que ha generado especulaciones sobre su posible nombramiento futuro como presidente no ejecutivo, en reemplazo de Juan Sánchez-Calero.

El nombramiento ha sido comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un hecho relevante. Gianni Armani, hasta ahora al frente de la filial de redes del grupo Enel, Enel Grids e Innovation desde 2023, cuenta con una sólida formación académica. Es licenciado en ingeniería eléctrica por la Universidad La Sapienza de Roma, complementada con un MBA en el MIT de Boston y estudios en administración de empresas y gestión financiera.

Actualmente, desde diciembre de 2024, preside Elettricità Futura, la principal asociación del sector eléctrico italiano. Su trayectoria profesional previa incluye cargos de alta dirección en Iren SpA, A2A y Anas SpA, donde lideró la integración de esta última en el Grupo Ferrovie dello Stato Italiane.

En su última intervención como consejero delegado, José Bogas analizó las causas del apagón del año anterior, atribuyéndolo a una "programación insuficiente de generación síncrona" para garantizar la estabilidad del sistema, especialmente en el suroeste peninsular. Destacó que la generación renovable, abundante ese día, no podía participar plenamente en el control de tensión debido a las limitaciones del marco operativo vigente, una situación previamente denunciada por REE ante la CNMC.

Las fluctuaciones en la producción eólica y solar provocaron desconexiones en cascada, desestabilizando el sistema. Bogas también abordó los expedientes sancionadores abiertos por la CNMC, incluyendo uno contra Red Eléctrica y 55 contra diversas generadoras, de los cuales 18 afectan a la filial de generación de Endesa y uno a la asociación nuclear Ascó-Vandellós.

Según Bogas, estas incidencias ocurrieron en los dos años previos al apagón y no esclarecen las causas del mismo, insistiendo en que todas las centrales de Endesa operaron correctamente durante el incidente. Subrayó la importancia de una mayor presencia de tecnologías síncronas para reforzar la estabilidad del suministro y la necesidad de que todas las tecnologías contribuyan al control de tensión.

Además, defendió la energía nuclear como una fuente esencial sin alternativas inmediatas, abogando por una transición ordenada y posponiendo cierres abruptos para evitar un aumento del precio de la electricidad y un impacto negativo en los objetivos climáticos. Finalmente, Bogas se comprometió a seguir apoyando a Endesa como consejero, agradeciendo a los trabajadores y a los presidentes de honor, Manuel Pizarro y Rodolfo Martín Villa, su dedicación y colaboración





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