Ghana derrota a Panamá con un gol en el último minuto en su debut mundialista

Resumen del partido del Grupo L del Mundial en el que Ghana se impuso 1-0 a Panamá con un tanto de Caleb Yirenkyi en el minuto 95. Un encuentro tenso y defensivo donde ambos equipos se mostraron cautelosos, pero la eficacia ghanesa en la recta final definió el resultado. Panamá dominate posesión pero careció de claridad ante una defensa bien plantada de Ghana.

Un solitario gol de Caleb Yirenkyi a pase de Asante da los tres puntos a Ghana en el minuto 95. Ghana suma tres puntos en su debut mundialista ante una Panamá con la pólvora mojada.

Cuando la defensa supera al ataque se da un partido más para el disfrute de los entrenadores que de los aficionados. Un único gol ghanés pone por delante a los 'black stars' y deja en una difícil situación a Panamá, que tendrá que sumar puntos ante Croacia e Inglaterra. Panamá salía al estadio de Toronto más suelto y confiado que sus rivales africanos. No tardó en crear peligro en la portería de los 'black stars'.

En el minuto dos de partido, Waterman remataba un balón cruzado que salvaba Ati milagrosamente. Parecía que se venía un chaparrón de la 'marea roja centroamericana', pero la falta de fluidez y de precisión panameñas lastraron el ataque americano. Tras los primeros veinte minutos del encuentro, Ghana fue encontrando su sitio, llegando poco a poco al área panameña. Quedaba así un partido muy parejo en el que Panamá controlaba el juego sin crear demasiado peligro en el área africana.

Ante una defensa más acertada que el ataque, el conjunto de Thomas Christiansen buscó balones largos que penetraron en la potente defensa ghanesa. Conseguían con ello una ocasión clara en la que Christian Martínez era derribado en el área pequeña. Un contacto que el colegiado sueco Glenn Nyberg consideró insuficiente para castigar con la pena máxima. Tras el descanso, la dinámica del partido se mantenía.

Pocos cambios en el juego y sólo uno en los equipos: se marchaba lesionado Lawrence Ati y entraba Benjamin Asare. El equipo americano seguía empujando en base a la posesión del balón. Mientras, Ghana buscaba ataques demasiado directos que en alguna ocasión ponían en problemas al arquero panameño Mosquera.

Se lo creía Panamá, que se acercaba cada vez con más peligro hasta el minuto 59, donde, otra vez, Christian Martínez se plantaba en el lateral del área pequeña para estrellar un remate al lateral de la red. Ya en su última fase, los 'black stars' mostraron el peligro atacante que tienen en su arsenal. Las peligrosísimas arrancadas del delantero del City, Antoine Semenyo, pusieron en peligro un empate que sólo Jiovany Ramos pudo evitar con una entrada magistral.

Empezaba a creérselo el conjunto de Carlos Queiroz, que conseguía mantener el esférico con llegadas cada vez más claras. Rozaban el uno a cero con el cabezazo de Adjey que se escapaba a pocos centímetros del palo. Ante el miedo a perder el punto del empate, ambos equipos se centraron en mantener su portería intacta. Una estrategia que benefició a una Panamá que conseguía frenar el ímpetu de Ghana.

Parecía que el partido terminaría en empate, pero en los últimos minutos, una arrancada por la banda de Asante desbordaba las líneas defensivas para meter un pase de la muerte que Yirenkyi sólo tuvo que empujar. Metía así el primer y único gol del encuentro.

En la última jugada del partido, una falta lateral para Panamá que acababa en las manos de Asare provocaba una tangana fruto de la frustración panameña, que veía cómo este grupo L se le ponía realmente complicado





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ghana Panamá Mundial Grupo L Caleb Yirenkyi Asante Fútbol Deporte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resumen del mercado: subidas en Ibex, S&P 500, Banco de Japón y AMDEl Ibex cerró en máximos históricos por encima de 19.000 puntos, el S&P 500 alcanza resistencia clave. El Banco de Japón subió tasas al 1%. Comienzan a operar opciones sobre SpaceX. AMD compra MEXT para mejorar memoria en centros de datos.

Read more »

Panamá debuta en el Mundial 2026 frente a Ghana en un duelo crucialPanamá se enfrenta a Ghana en su primer partido del Grupo L del Mundial 2026. Los centroamericanos buscan superar su historial en Copas del Mundo, mientras que Ghana cuenta con una generación renovada.

Read more »

Título de la noticia en españolResumen en español de la noticia

Read more »

Panamá, en directo hoy el partido del grupo L del Mundial 2026Ghana - Panamá, en directo hoy el partido del grupo L del Mundial 2026

Read more »