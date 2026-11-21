El Ayuntamiento de Getafe invalida órdenes de desalojo en colegios públicos. Los docentes mantienen protestas ante la Comunidad de Madrid por la educación.

El Gobierno local de Getafe ha anunciado su decisión de impedir los desalojos de los encierros establecidos en dos colegios públicos de la ciudad. Esta medida se toma en plena respuesta a las movilizaciones por la educación pública que se están desarrollando en la zona.

Resistencia frente a órdenes de desalojo

El Ayuntamiento de Getafe ha rechazado explícitamente la orden de desalojo emitida para los colegios de titularidad municipal. Los centros afectados son el colegio María Blanchard y el colegio Miguel Hernández, donde los docentes mantuvieron encierros desde la pasada noche del 21 de noviembre de 2026. Esta intervención directa del gobierno local busca proteger el espacio de protesta y garantizar la continuidad de la huelga educativa iniciada el 14 de octubre.

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Mientras tanto, la situación en el IES León Felipe ha cambiado drásticamente. La Comunidad de Madrid ha puesto fin al encierro que se desarrollaba en este instituto. Tras el desalojo en el IES León Felipe, los docentes han trasladado su presencia al colegio Miguel Hernández para continuar con las protestas de manera unificada. Esta migración de la protesta refuerza la concentración en los centros municipales bajo la protección del ayuntamiento.

Exigencia de negociación con la consejera

La movilización mantiene sus objetivos claros y directos. El comité de huelga exige que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se siente a negociar con los representantes del profesorado. La huelga se mantiene indefinida desde el 14 de octubre, lo que indica la profunda discrepancia existente entre el cuerpo docente y la administración educativa regional.

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Los trabajadores de la educación sostienen que la vía del diálogo es la única solución viable para resolver sus reivindicaciones laborales y pedagógicas. La negativa a retirarse sin un acuerdo previo subraya la firmeza del movimiento. Los docentes argumentan que la educación pública necesita reformas estructurales que solo pueden abordarse mediante una negociación seria y respetuosa.

Críticas al autoritarismo regional

Ángeles García, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Getafe, ha lanzado un duro mensaje contra la presidenta regional. García acusó a Isabel Díaz Ayuso de responder a las reivindicaciones del profesorado con un enfoque basado en el autoritarismo y los desalojos policiales. Esta crítica institucionaliza el conflicto, elevando la tensión política más allá de las aulas hacia la esfera gubernamental.

El gobierno local ha reiterado su pleno apoyo a la huelga educativa, posicionándose abiertamente en contra de las medidas coercitivas de la comunidad autónoma. Esta alineación política complica la gestión de la conflictividad social en la región. La tensión entre el ayuntamiento y la comunidad de Madrid se intensifica por la defensa de los espacios escolares como lugares de disputa política.

Impacto en el calendario escolar

Las medidas adoptadas por el gobierno local de Getafe tienen un impacto inmediato en la dinámica escolar de la ciudad. La imposibilidad de desalojar los centros municipales significa que la actividad educativa ordinaria se ve paralizada en los colegios María Blanchard y Miguel Hernández. Esto afecta directamente a las familias y al alumnado de la zona.

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La situación creada obliga a buscar alternativas temporales para la atención al alumnado mientras se resuelve el conflicto de negociación. La persistencia de la huelga indefinida desde el 14 de octubre sugiere que la normalidad no volverá en el corto plazo. La comunidad educativa espera una respuesta inmediata de Mercedes Zarzalejo para iniciar el proceso de diálogo.

Futuro inmediato de la contienda

El futuro próximo de esta movilización dependerá de la capacidad de negociación de la consejería de Educación. La presión ejercida por el gobierno local de Getafe añade un eslabón adicional a la cadena de resistencia estudiantil y docente. La presencia masiva en el colegio Miguel Hernández tras el abandono del IES León Felipe muestra una estrategia de concentración efectiva.

Los observadores señalan que la división de criterios entre el ayuntamiento y la comunidad de Madrid crea un precedente interesante. La protección de los encierros en municipios como Getafe puede extenderse a otras localidades si la tensión con Madrid no se disipa. La educación pública sigue siendo el terreno de batalla principal en este conflicto regional del 21 de noviembre de 2026.