Gestoras de Fondos Reflejan un Pesimismo Creciente: Inflación y Geopolítica Preocupan a los Inversores

La incertidumbre geopolítica y la inflación impulsan el pesimismo entre las gestoras de fondos, llevando el sentimiento del mercado a mínimos desde 2025. Reducción de la exposición a la Bolsa y cambios en las inversiones, junto con expectativas sobre el precio del petróleo y las decisiones de los bancos centrales.

Las principales gestoras de fondos han intensificado su pesimismo en las últimas semanas. La inestabilidad geopolítica , que ha generado fuertes fluctuaciones y volatilidad en los mercados de renta variable y renta fija, ha empujado el sentimiento del mercado a su punto más bajo desde junio de 2025. Los gestores de fondos expresan preocupación por la inflación y la desaceleración del crecimiento a nivel global, y cómo estos factores podrían impactar sus inversiones. Esta conclusión surge de la última encuesta realizada a gestores de fondos de Bank of America durante la última semana, en la que participaron cerca de 200 gestoras internacionales, que en conjunto gestionan más de 563.000 millones de dólares.

Las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) han experimentado la mayor caída desde marzo de 2022, mientras que el temor a un resurgimiento de la inflación se ha elevado a su nivel más alto desde mayo de 2021. Aproximadamente el 70% de los gestores anticipa un aumento de los precios en los próximos 12 meses, en comparación con el 45% que lo esperaba en marzo. De hecho, la inflación, junto con la escalada de las tensiones geopolíticas, representa el mayor riesgo de incertidumbre para los inversores profesionales al ajustar sus carteras.

Durante el mes pasado, tras el estallido del conflicto en Irán, los gestores aumentaron significativamente los niveles de liquidez en sus carteras, como medida de protección para las inversiones. Este mes, por otro lado, los porcentajes de efectivo se han mantenido relativamente estables, con un peso aproximado del 4,3% en el patrimonio. Lo que sí ha experimentado cambios significativos en las últimas semanas son las carteras de inversión. El porcentaje de inversiones en Bolsa sobre el total de las carteras ha disminuido de manera considerable. Según la encuesta, esta exposición ha retrocedido desde una sobreponderación neta del 37% el mes anterior, hasta representar ahora el 13% de las inversiones totales.

Los gestores han reducido su exposición al sector sanitario y a la Bolsa de Japón, que durante el primer trimestre había captado gran parte del interés de los grandes inversores a nivel mundial. De hecho, las inversiones en acciones japonesas han experimentado en apenas cuatro semanas la mayor caída en cartera desde noviembre de 2024. Por el contrario, se ha observado un aumento en las inversiones en dólares estadounidenses y en la exposición al sector de las telecomunicaciones. En cuanto a regiones, las acciones de los mercados emergentes siguen siendo las preferidas en los ajustes de cartera realizados por los grandes fondos de inversión.

El precio del petróleo es un factor clave que influye en el sentimiento de los mercados durante la crisis geopolítica. De acuerdo con la encuesta, los inversores profesionales pronostican que el precio del crudo se situará en torno a los 84 dólares por barril al cierre del ejercicio. Este precio está por debajo del valor actual, pero representa un aumento de casi el 40% en comparación con los 61 dólares por barril que cotizaba el Brent al comienzo del año.

Otro aspecto crucial para el mercado, derivado de la crisis geopolítica internacional, es la respuesta de los bancos centrales ante un posible repunte de la inflación. En este sentido, el 58% de los gestores de fondos aún considera que la Reserva Federal (Fed) reducirá los tipos de interés en los próximos 12 meses. La mayoría de los inversores prevé una única bajada de tipos por parte de la Fed, mientras que un 29% de los gestores cree que Jerome Powell, el presidente de la entidad, no tomará ninguna medida. Con respecto a Europa, la mayoría de los gestores (el 46% de los encuestados) anticipa que el Banco Central Europeo (BCE) aumentará los tipos de interés a lo largo de este año





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