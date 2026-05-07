Gestión Sanitaria y Legal ante el Brote de Hantavirus en el Crucero MV Hondius

La ministra de Sanidad, Mónica García, detalla los protocolos y el marco legal para gestionar la llegada de los pasajeros del crucero MV Hondius afectados por el hantavirus.

La ministra de Sanidad, Mónica García , ha puesto el foco en la capacidad del Estado para gestionar situaciones de crisis sanitaria, recordando que el Gobierno de España dispone de todos los instrumentos legales necesarios para imponer cuarentenas obligatorias si la situación lo requiere.

Este recordatorio surge tras las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien había indicado previamente que las personas afectadas por el brote de hantavirus pasarían su periodo de aislamiento en el Hospital Militar Gómez Ulla, siempre y cuando fuera de manera voluntaria. Ante esta precisión, la titular de Sanidad ha preferido mantener un margen de maniobra, evitando confirmar de forma tajante que el aislamiento sea estrictamente voluntario, aunque ha subrayado que la Administración solicitará el consentimiento formal de los afectados para llevar a cabo dichas medidas.

En este contexto, García ha hecho un llamamiento directo al sentido común de los ciudadanos españoles que viajan a bordo del MV Hondius, instándoles a colaborar con las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus. La ministra ha explicado que, una vez que los pasajeros lleguen a Madrid, se procederá a realizar una evaluación exhaustiva de cada caso.

Para ello, se solicitará el consentimiento de los individuos para efectuar las pruebas necesarias y, basándose en la evidencia clínica y el asesoramiento de expertos internacionales, se irá determinando la duración exacta de la cuarentena día tras día. No obstante, la ministra fue clara al señalar que, si bien se prioriza la colaboración ciudadana, el Ejecutivo no dudará en recurrir a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Esta normativa, que ya fue implementada y adaptada durante la crisis global del covid-19, permite al Gobierno tomar decisiones drásticas para proteger la salud colectiva frente a amenazas epidemiológicas. Paralelamente, la gestión logística en las Islas Canarias ha sido uno de los puntos más complejos de esta operación. Mónica García ha detallado el operativo desplegado para la evacuación de aquellas personas que presentaban síntomas compatibles con el hantavirus.

En particular, se aclaró la situación de los pasajeros que se encontraban en un avión medicalizado en Gran Canaria. Finalmente, estos fueron trasladados a Ámsterdam utilizando una aeronave distinta, mientras que el avión que permanecía en suelo canario despegó posteriormente sin pacientes a bordo, transportando únicamente a la tripulación. Este vuelo realizó una escala técnica en Valencia con el objetivo de repostar combustible antes de continuar su ruta hacia Róterdam, completando así una compleja maniobra de transporte sanitario internacional.

De cara a los próximos días, la agenda de la ministra de Sanidad incluye una reunión crucial en Madrid este jueves con Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. El objetivo de este encuentro es coordinar la llegada del crucero al puerto de Granadilla, en Tenerife, la cual está programada para el próximo domingo.

Esta reunión busca alinear las estrategias entre el Gobierno central y las autoridades canarias para garantizar que el desembarco se realice bajo las máximas garantías de seguridad sanitaria. A pesar de que han existido algunas discrepancias públicas entre el Gobierno de España y el Gobierno canario sobre la gestión de este brote, Mónica García ha evitado entrar en polémicas o confrontaciones políticas, afirmando que el momento actual requiere unidad y enfoque técnico en lugar de disputas partidistas.

La situación del MV Hondius pone de manifiesto la importancia de contar con protocolos de respuesta rápida ante enfermedades emergentes como el hantavirus. La coordinación entre los ministerios de Sanidad y Defensa, así como la cooperación con organismos internacionales, resulta fundamental para mitigar los riesgos de una posible transmisión comunitaria.

El seguimiento diario de los pacientes y la aplicación rigurosa de la ley de salud pública aseguran que el Estado pueda reaccionar con eficacia, equilibrando los derechos individuales con el bienestar general de la población española. La vigilancia epidemiológica continuará siendo la prioridad hasta que se confirme que todos los pasajeros han superado el periodo de riesgo sin complicaciones





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