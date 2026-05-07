Gestión Sanitaria y Evacuación del Crucero MV Hondius en Canarias

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias coordinan la evacuación de pasajeros del crucero afectado por hantavirus, acordando que el buque no atracará para minimizar riesgos sanitarios.

El presidente de las Islas Canarias , Fernando Clavijo, ha mantenido una serie de reuniones cruciales en Madrid con los ministros Mónica García, responsable de Sanidad , y Ángel Víctor Torres, encargado de Política Territorial.

El objetivo central de estos encuentros ha sido definir el protocolo de actuación ante la llegada del crucero MV Hondius, el cual ha sido afectado por un brote del virus hantavirus. Tras expresar inicialmente su firme rechazo a que la embarcación se dirija hacia el archipiélago canario, Clavijo ha recibido garantías por parte del Gobierno central de que el buque no realizará ninguna maniobra de atraque en los puertos locales.

En su lugar, el navío se limitará a fondear en aguas canarias, lo que reduce significativamente los riesgos de contagio y la propagación de vectores infecciosos en tierra firme. La estrategia de evacuación consistirá en el uso de lanchas rápidas o una nave nodriza que trasladará a los pasajeros directamente hacia el aeropuerto para su posterior repatriación, evitando así cualquier contacto prolongado con las instalaciones portuarias.

El mandatario canario ha enfatizado que esta medida es una noticia muy positiva para la seguridad sanitaria de la región y ha solicitado que la estancia del barco en las costas canarias sea la más breve posible, instando a que, una vez completado el desembarco, el crucero ponga rumbo inmediato hacia los Países Bajos. Desde la perspectiva de la compañía naviera Oceanwide Expeditions, se ha informado sobre el seguimiento exhaustivo de todas las personas que formaron parte de la travesía.

Es pertinente destacar que el 24 de abril, durante una escala en Santa Elena, desembarcaron un total de treinta pasajeros, incluyendo los restos mortales de la primera persona fallecida a causa de la enfermedad, quien perdió la vida el día once del mismo mes. La diversidad nacional de los desembarcados es notable, contando con ciudadanos de Canadá, Suiza, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves, Países Bajos, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Turquía y Estados Unidos.

La naviera continúa trabajando intensamente para recopilar datos precisos de cada individuo que haya subido o bajado del barco desde el veinte de marzo, con el fin de rastrear cualquier posible cadena de transmisión. A pesar de la gravedad de la situación inicial, la empresa ha asegurado que, en el momento actual, no se han detectado nuevos pasajeros con sintomatología activa a bordo mientras el buque navega desde Cabo Verde hacia Tenerife, donde se espera su llegada en un plazo de tres a cuatro días.

En el ámbito gubernamental, el Estado español ha desplegado un dispositivo de coordinación masivo que incluye hasta siete reuniones diarias en diversos niveles jerárquicos. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con Interior y Asuntos Exteriores, lidera el seguimiento del MV Hondius para garantizar que la operación de desembarco en Granadilla de Abona se realice bajo los más estrictos estándares de seguridad.

Un punto crítico de la gestión es la repatriación de los catorce pasajeros españoles que se encuentran a bordo, procedentes de comunidades como Cataluña, Madrid, Asturias, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. Para facilitar este proceso, se ha procedido a la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, una herramienta de cooperación que permite coordinar la evacuación aérea de ciudadanos de la Unión Europea.

Mientras que cada Estado miembro tiene la prioridad de repatriar a sus propios nacionales, la Comisión Europea asumirá la responsabilidad del traslado en aquellos casos donde el país de origen no pueda llevar a cabo la operación. Asimismo, se han programado encuentros con el Comité de Seguridad Sanitaria y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión para armonizar las acciones de respuesta internacional y asegurar que la gestión del brote de hantavirus sea eficiente y no represente una amenaza para la salud pública global





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