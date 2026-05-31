Gesprisa Inversiones, la SICAV de Alberto Palatchi, lidera el ranking español con 1.769 millones de euros

La SICAV del fundador de Pronovias encabeza la lista de sociedades de inversión en España durante los primeros cinco meses del año, con un patrimonio de 1.769 millones y una rentabilidad del 14,59%, según datos de la CNMV. El segundo puesto es para Torrenova de Inversiones, de Banca March.

La sociedad de inversión de capital variable ( SICAV ) Gesprisa Inversiones , propiedad del fundador de Pronovias , Alberto Palatchi , lidera el ranking de SICAV en España durante los primeros cinco meses del año con un patrimonio gestionado de 1.769 millones de euros y una rentabilidad del 14,59%.

Según datos del segundo semestre de 2025 depositados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su patrimonio experimentó un crecimiento del 6,34% en la segunda mitad de 2025. Este desempeño la consolidó como la SICAV más grande del país tras la operación de julio de 2021 que catapultó a Gesprisa a los primeros puestos por volumen de activos.

El segundo lugar lo ocupa Torrenova de Inversiones, gestionada por Banca March, con un patrimonio de 1.252 millones de euros y una rentabilidad del 1,47%. En el podium también aparecen las dos SICAV de la familia Del Pino, fundadora de Ferrovial, cuya suma alcanzaría los 1.774 millones, situándose aún por debajo de Gesprisa.

Otras SICAV destacadas en el listado son Fomento de Ahorros e Inversiones (699 millones), vinculada al fundador de la Universidad Alfonso X El Sabio, Jesús Núñez Velázquez; Soixa (651 millones), de los accionistas de Ebro Foods; y Lluc Valores (639 millones), también gestionada por Banca March. Entre las posiciones inferiores figuran Morinvest (616 millones), de Alicia Koplowitz; Cartera Bellver (561 millones), operada por Banca March; y Swift Inversiones (519 millones), perteneciente a Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial.

Las carteras de estas SICAV incluyen exposición a grandes compañías como Iberdrola, Nvidia, Meta, Amazon, Ferrovial, CaixaBank y Nestlé, entre otras. El informe, elaborado por Vdos y recogido por Europa Press, refleja una concentración significativa de patrimonio en unas pocas SICAV, dominadas por grandes fortunas y grupos financieros como Banca March, lo que evidencia la polarización del mercado español de inversión colectiva





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