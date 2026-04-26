Gernika-Lumo conmemora el 89 aniversario del bombardeo con un emotivo homenaje

La villa de Gernika-Lumo ha rendido homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937 y a sus familias en el 89 aniversario del ataque de la Legión Cóndor y la aviación italiana. El acto central se celebró en el cementerio de Zallo con la presencia de autoridades y supervivientes.

Gernika -Lumo rindió un profundo y emotivo homenaje este domingo a las víctimas del devastador bombardeo que sufrió la villa hace 89 años, y a sus familias, conmemorando el aniversario del ataque perpetrado por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana.

El acto central de recuerdo y respeto se desarrolló en el cementerio de Zallo, un lugar cargado de simbolismo y dolor, donde una multitud de vecinos, acompañados por destacadas personalidades políticas e institucionales, participó en la tradicional ofrenda floral. La ceremonia, que comenzó puntualmente a las 16:30 horas, fue encabezada por el alcalde de Gernika-Lumo, José María Gorroño, quien contó con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, demostrando la unidad y el compromiso de las instituciones vascas con la memoria histórica.

Tras unas sentidas palabras en las que se evocaron los 'trágicos sucesos' de aquel día fatídico, se guardó un minuto de silencio a la hora exacta en que comenzó el bombardeo, seguido de una oración en memoria 'de todas las personas fallecidas que vivieron momentos tan terribles'. La ofrenda floral se inició con el conmovedor toque de la campana rescatada de entre las ruinas de la Iglesia de San Juan, un símbolo de la destrucción y la resistencia de Gernika, cuyo sonido acompañó la deposición de ramos y coronas por parte de los asistentes.

El alcalde, en representación del Ayuntamiento, lideró la ofrenda, seguido por las autoridades vascas y estatales, así como representantes de diversas organizaciones y fundaciones comprometidas con la paz y la memoria. La participación de representantes internacionales, como los embajadores de Azerbaiyán, Ramiz Hasanov, y Armenia, Sos Avetisyan, subrayó la trascendencia universal del mensaje de Gernika, un llamado a la paz y la reconciliación que resuena en todo el mundo.

También se rindió homenaje a la Global Sumud Flotilla, reconocida por su labor humanitaria en defensa de los derechos humanos, y al acuerdo de paz firmado entre Armenia y Azerbaiyán, un ejemplo de cómo la vía diplomática puede superar conflictos arraigados. La presencia del hijo del periodista de guerra George L. Steer, George Barton Steer, y de los supervivientes del bombardeo, quienes también depositaron una corona, añadió un componente profundamente emotivo a la ceremonia.

Estos testigos directos de la tragedia son guardianes de la memoria y su testimonio es fundamental para que las nuevas generaciones comprendan la importancia de preservar la paz. Tras la conclusión de la ofrenda floral, se celebró una solemne misa en recuerdo de las víctimas, un acto de fe y esperanza en un futuro mejor.

Para finalizar el homenaje, un cuarteto de violines interpretó 'Agur Jauna' y 'Gernikako Arbola', dos canciones emblemáticas de la cultura vasca que simbolizan el arraigo a la tierra y la defensa de la libertad. La jornada conmemorativa no se limitó a la ofrenda floral y la misa, sino que incluyó una serie de actos que reafirmaron el compromiso de Gernika-Lumo con la memoria y la paz.

A lo largo del día, se inauguró una escultura de hierro que declara a Gernika-Lumo 'Lugar de Memoria', un reconocimiento a su papel como símbolo de la lucha contra la guerra y la barbarie. El secretario de Estado de Memoria Histórica participó en este acto, reafirmando el compromiso del gobierno español con la preservación de la memoria democrática.

También se rindió homenaje al periodista George L. Steer frente a su busto en la calle Barrenkale Barrena, donde su hijo pronunció un discurso en el que ensalzó la valentía y el compromiso de los periodistas de guerra. La gala de los Premios Gernika por la Paz y la Reconciliación reconoció la labor humanitaria de la Global Sumud Flotilla y el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, destacando la importancia de la diplomacia y el diálogo para la resolución de conflictos.

Un almuerzo popular con los supervivientes del bombardeo en el fronton Jai Alai fue un momento de encuentro y camaradería, donde se compartieron recuerdos y experiencias. Al término del almuerzo, se procedió a la suelta de palomas blancas, un acto simbólico de paz y esperanza.

Finalmente, antes de la misa, se reprodujeron las sirenas que, hace 89 años, alertaron a los vecinos de Gernika-Lumo del inminente ataque aéreo, un recordatorio estremecedor de la tragedia que marcó para siempre la historia de la villa y del País Vasco. Gernika sigue siendo un lugar de memoria, un faro de esperanza y un llamado a la paz para las generaciones presentes y futuras





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