Germán Larrea Martínez, nuevo director general de Verisure España

Verisure ha anunciado el nombramiento de Germán Larrea Martínez como nuevo director general en España, ascendiendo desde su puesto de subdirector general comercial. El nombramiento coincide con el rebranding global de la compañía, anteriormente conocida como Securitas Direct.

Verisure , líder en soluciones de seguridad para el hogar y las empresas, ha anunciado el nombramiento de Germán Larrea Martínez como su nuevo director general en España .

Este ascenso representa un reconocimiento a la trayectoria y el desempeño de Larrea dentro de la organización, donde ya ocupaba el cargo de subdirector general comercial desde septiembre de 2023. La decisión subraya la confianza de la empresa en su capacidad para liderar la estrategia de crecimiento y consolidación de Verisure en el mercado español, un mercado clave para el grupo a nivel europeo y latinoamericano.

Larrea continuará reportando directamente a Antonio Anguita, presidente de Verisure para el sur de Europa, los países nórdicos y Latinoamérica, asegurando así una alineación estratégica y una coordinación efectiva entre las diferentes regiones. La vinculación de Germán Larrea con Verisure se remonta a 2013, año desde el cual ha desempeñado roles de liderazgo en diversas áreas de negocio.

Esta amplia experiencia le ha proporcionado una comprensión integral del funcionamiento interno de la compañía y un conocimiento profundo de las dinámicas del sector de la seguridad, tanto en España como a nivel internacional. Antes de unirse a Verisure, Larrea desarrolló una sólida carrera como consultor de estrategia en prestigiosas firmas como KPMG y Roland Berger, donde adquirió habilidades analíticas y de resolución de problemas que ahora aplicará a los desafíos y oportunidades que presenta el mercado español.

Su formación académica como ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid complementa su experiencia profesional, proporcionándole una base sólida para la toma de decisiones y la innovación. La empresa ha destacado su visión estratégica, su habilidad para abordar retos complejos y su capacidad para conectar con los equipos como factores clave en su ascenso.

Además, su pertenencia al equipo directivo global de Verisure le otorga una plataforma para influir en la estrategia general de la compañía y asegurar que las necesidades del mercado español sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones a nivel mundial. El nombramiento de Germán Larrea se produce en un momento crucial para Verisure, coincidiendo con el reciente anuncio de su proceso de rebranding a nivel global.

Hasta la semana pasada, la compañía operaba en España bajo la marca Securitas Direct, una marca con una larga trayectoria y un alto nivel de reconocimiento en el mercado. Sin embargo, la empresa ha decidido unificar su identidad corporativa bajo el nombre de Verisure en todos los países donde tiene presencia, lo que representa un paso importante en su estrategia de posicionamiento como una marca global líder en soluciones de seguridad.

Este cambio de marca no solo implica una actualización visual, sino también una renovación de su propuesta de valor, enfocada en la innovación, la tecnología y la atención al cliente. Larrea se enfrentará al reto de liderar esta transición de marca en España, asegurando que los clientes y el mercado en general comprendan los beneficios de la nueva identidad y la continuidad del compromiso de Verisure con la seguridad y la tranquilidad de sus usuarios.

Se espera que, bajo su liderazgo, Verisure continúe impulsando la innovación en el sector de la seguridad, ofreciendo soluciones cada vez más avanzadas y personalizadas para proteger a hogares y empresas en toda España. La empresa confía en que este cambio de marca, junto con el liderazgo de Germán Larrea, le permitirá fortalecer su posición en el mercado y seguir creciendo en los próximos años





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verisure Germán Larrea Director General España Seguridad Securitas Direct Rebranding

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IAS Beyond 2026 dibuja el nuevo mapa del marketing entre datos, IA y atenciónIAS Beyond 2026 dibuja el nuevo mapa del marketing entre datos, IA y atención. ¡Descubre aquí todos los detalles!

Read more »

'La Desconquista', Ron Lalá cuenta con guasa el descubrimiento de AméricaLa compañía presenta en el Teatro Infanta Isabel de Madrid su nuevo espectáculo

Read more »

Aislamiento y Secuelas del Nuevo Líder Supremo de IránTras la muerte de Ali Jamenei en un ataque, su hijo Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, se encuentra aislado y con graves secuelas físicas, gobernando a través de intermediarios por temor a nuevos ataques. Su acceso es extremadamente difícil y su salud es una preocupación constante.

Read more »

Sant Jordi se cierra con un nuevo récord de facturación de la industria editorialLicenciado en Periodismo por Universitat Ramon Llull, forma parte de la redacción de EXPANSIÓN en Barcelona desde 2015. Sigue de cerca la política catalana, las finanzas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Read more »

Sant Jordi se cierra con un nuevo récord de facturación de la industria editorialLicenciado en Periodismo por Universitat Ramon Llull, forma parte de la redacción de EXPANSIÓN en Barcelona desde 2015. Sigue de cerca la política catalana, las finanzas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Read more »

Identifique al nuevo cazatalentos que le puede llevar al trabajo idealAsturiano de Avilés, estudió Periodismo en la Universidad de Navarra. Comenzó a trabajar en EXPANSIÓN en 1991, donde fue responsable del suplemento de Fin de Semana. Participó en la creación de Diariomedico.com y, desde 2007, es redactor jefe de EXPANSIÓN, en las secciones de Expansión and Empleo y Expansión Start Up.

Read more »