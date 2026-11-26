La Spice Girl Geri Halliwell y el director Christian Horner compran Edgcote House, escenario de la adaptación de la BBC de Jane Austen. Conoce los detalles de la propiedad.

La cantante Geri Halliwell y su esposo, Christian Horner, han formalizado la adquisición de una residencia histórica de gran relevancia cultural y arquitectónica. Esta propiedad se encuentra ubicada en el condado de Warwickshire, en el Reino Unido, y lleva el nombre de Edgcote House. La decisión de la pareja no responde a rumores de inestabilidad en su matrimonio, sino a un proyecto común para establecer su nuevo hogar principal.

Edgcote House y el legado de Jane Austen

La mansión Edgcote House es reconocida mundialmente por haber sido el lugar de rodaje de la aclamada adaptación de la BBC sobre la obra de la escritora Jane Austen. Geri Halliwell ha manifestado en múltiples ocasiones su condición de gran admiradora de la autora, considerando que residir en el escenario exacto de esa producción televisiva representa el cumplimiento de un sueño profesional y personal. Este atractivo literario es el factor principal que impulsa el interés de la cantante en la propiedad.

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Arquitectura del siglo XVIII y protecciones

La construcción de Edgcote House se desarrolló entre los años 1748 y 1754, una fecha que define su valor patrimonial inmenso. La residencia cuenta con una protección de Grado I, lo que garantiza la conservación intacta de todos los detalles artesanales originales del siglo XVIII. Su fachada mantiene una simetría clásica y unas proporciones que reflejan el estilo arquitectónico predominante de esa era histórica, atrayendo a coleccionistas de historia.

Interior espacioso y capacidad habitacional

El interior de la vivienda ofrece una superficie habitable total de 2.400 metros cuadrados, distribuidos a través de varias plantas de la estructura. La casa dispone de ocho dormitorios principales y doce habitaciones abuhardilladas, ofreciendo un espacio amplio para una familia o para eventos sociales. La configuración también incluye seis salones, cinco baños y varios vestidores, elementos esenciales para el confort de una residencia de esta magnitud y estatus.

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Historia real con monarcas ingleses

Antes de la etapa moderna de la propiedad, Edgcote House tuvo una conexión directa con la monarquía inglesa Tudor. El rey Enrique VIII habitó en esta mansión antes de cedérsela a su esposa, Ana de Cléveris, en un intercambio histórico. Este precedente añade una capa de relevancia histórica a la adquisición, vinculando a los nuevos propietarios con figuras centrales de la dinastía que gobernó Inglaterra en el siglo dieciséis.

Paisaje extenso y pasatiempos exclusivos

Los terrenos que rodean a Edgcote House son igualmente impresionantes y están diseñados para ofrecer una experiencia de vida exclusiva. El acceso se realiza a través de un parque con caminos adoquinados de grava, integrando zonas de paseo, bosques, jardines cuidados y un huerto activo. La extensión incluye invernaderos y una pista de tenis, espacios ideales para el entretenimiento al aire libre.

Infraestructura para carreras de caballos

Christian Horner y Geri Halliwell tienen como objetivo utilizar las instalaciones para desarrollar su pasión común por las carreras de caballos. La propiedad cuenta con un hipódromo privado que ofrece todo tipo de lujos y facilidades para esta afición. Esta característica específica de la mansión se alinea perfectamente con los intereses deportivos de los propietarios, cerrando el ciclo de una compra que combina historia, literatura y estilo de vida.