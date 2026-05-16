Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa, detenido en Estados Unidos

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa y acusado en Estados Unidos de narcotráfico, ha sido detenido y presentado ante una jueza del Distrito Sur de Nueva York, según autoridades mexicanas y documentos judiciales estadounidenses.

Gerardo Mérida Sánchez , un exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha sido detenido y presentado ante una jueza del Distrito Sur de Nueva York, según autoridades mexicanas y documentos judiciales estadounidenses.

Su detención causa tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México, ya que Mérida Sánchez forma parte de una acusación en la que también se encuentran el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios. CNN ha contactado a su defensa para obtener comentarios y ha preguntado cómo se declaró





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Gerardo Mérida Sánchez Exsecretario De Seguridad Del Estado Mexicano Acusado De Narcotráfico Detenido En Estados Unidos Presentado Ante Una Jueza

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