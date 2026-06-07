George Zoley, fundador de The GEO Group, comparte su historia migratoria y su visión sobre los centros de detención

George Zoley, fundador de The GEO Group, una empresa privada que administra más de 20 centros federales de inmigración, habló sobre su propia experiencia como inmigrante y cómo ha influido en su vida y su visión sobre la operación de esos centros. Zoley también se refirió a la historia de su familia y cómo se mudaron a Estados Unidos en 1953, luego de una travesía en barco desde Grecia.
CNN — Cuando George Zoley , fundador de una empresa privada que administra más de 20 centros federales de inmigración, testificó ante el Congreso en 2020, habló de cómo su propia experiencia como inmigrante marcó su vida.
Zoley, director ejecutivo y presidente ejecutivo de la empresa de prisiones privadas The GEO Group, nació en 1950 en una casa sin agua corriente ni electricidad en la remota localidad de Florina, en el noroeste de Grecia, según una transcripción de su testimonio durante una audiencia sobre la respuesta de los contratistas de ICE al brote de covid-19.
"Afortunadamente, en 1953 mi familia recibió la aprobación para inmigrar a Estados Unidos, adonde viajamos en barco y llegamos a la ciudad de Nueva York, donde fuimos procesados a través de Ellis Island", dijo Zoley, en referencia al histórico punto de entrada por el que pasaron más de 12 millones de inmigrantes entre 1892 y 1954. "Mi propia historia como inmigrante moldeó los valores fundamentales que han guiado toda mi vida y mi carrera, incluido el principio de nunca poner las ganancias por encima del valor de las personas", dijo el director ejecutivo de la mayor empresa con fines de lucro que administra centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos y principal contratista de ICE
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