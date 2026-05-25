George Russell pide disculpas por un gesto inusual en la Fórmula 1 y Trump asegura que las negociaciones con Irán avanzan bien

El piloto de Fórmula 1 George Russell ha protagonizado un gesto inusual durante la carrera del domingo, que le ha costado hasta 5.000 euros. Horas después, ha pedido disculpas en sus redes sociales. En un comunicado, Russell explicó que se dejó llevar por la emoción del momento.

El piloto de Fórmula 1 George Russell ha protagonizado un gesto inusual durante la carrera del domingo, que le ha costado hasta 5.000 euros. Horas después, ha pedido disculpas en sus redes sociales.

En un comunicado, Russell explicó que se dejó llevar por la emoción del momento. Mientras tanto, su compañero de equipo se llevó la victoria. Russell es segundo en la clasificación con 88 puntos. En otro tema, la Unidad de Delincuencia Financiera (UDEF) ha apuntado a la casa familiar de Zapatero como un espacio idóneo para las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad.

El presidente Sánchez ha dicho que está tranquilo tras la imputación de Zapatero y ha descartado elecciones anticipadas. La Unión de Comunidades de España (UCO) ha destacado que Begoña Gómez se puso las dos marcas de su cátedra a su nombre y que costó a la Complutense 108.000 euros. En otro tema, Trump ha asegurado que las negociaciones con Irán avanzan bien, aunque Irán ha apuntado que el acuerdo no es inminente.

Finalmente, el joven conocido como 'El asesino en serie de TikTok' se sentará de nuevo en el banquillo por disparar a un joven para robarle





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