Descubre cómo acceder a la Geoda de Pulpí, Monumento Natural de la Junta de Andalucía, y recorre la Mina Rica para ver cristales de yeso de hasta dos metros.

La Geoda de Pulpí se encuentra en el municipio de Pulpí, situado en la provincia de Almería, y representa una formación geológica de dimensiones extraordinarias y relevancia internacional. Este enclave, declarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía en 2022, alberga la segunda geoda más grande del mundo, superada únicamente por la Cueva de los Cristales de Chihuahua en México.

La visita permite adentrarse en las entrañas de la tierra a través de las galerías de la antigua Mina Rica, ubicada en la pedanía de Pilar de Jaravía. El recorrido ofrece a los turistas la oportunidad de contemplar cristales de yeso con una transparencia y tamaño excepcionales, convirtiéndose en un destino singular para amantes de la naturaleza y la mineralogía.

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Descubrimiento histórico y protección oficial

La historia de esta formación comenzó en diciembre de 1999, cuando integrantes del Grupo Mineralogista de Madrid descubrieron la cavidad durante una exploración de la Mina Rica. La sorpresa fue inmensa al encontrar una cavidad recubierta de cristales de hasta dos metros de largo, un estado de conservación que explica su interés global.

Este hallazgo convirtió al enclave almeriense en una referencia mundial para los aficionados a la mineralogía. La protección oficial otorgada por la Junta de Andalucía reconoce tanto los valores geológicos únicos como el patrimonio ecocultural del lugar, garantizando su preservación para generaciones futuras.

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Recorrido guiado por las profundidades mineras

La visita, que siempre debe realizarse bajo guía, discurre por las principales galerías y permite conocer la historia de la explotación minera. Uno de los momentos más destacados es el descenso hacia los niveles inferiores, donde se encuentra la geoda gigante en el cuarto nivel.

Para alcanzar este punto, los visitantes deben salvar aproximadamente 45 metros desde el primer nivel. El trayecto incluye diferentes tramos de escaleras y un total de 164 escalones, entre ellos una espectacular escalera de caracol que conduce hacia el corazón de la montaña.

Normas de acceso y requisitos obligatorios

La observación de la geoda se realiza desde un hueco habilitado para ello, siguiendo estrictamente las indicaciones del personal responsable. No se permite acceder al interior de la geoda para proteger este patrimonio natural especialmente delicado. La visita tiene una duración aproximada de dos horas y requiere cierta preparación física.

Es obligatorio utilizar calzado cerrado que cubra completamente el pie, por lo que no se permite la entrada con chanclas, tacones o cuñas. Tampoco pueden acceder los menores de ocho años. Las personas con movilidad reducida pueden utilizar un ascensor para salvar uno de los tramos de escaleras, aunque aún deben subir y bajar otros escalones.

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Planificación de la visita al Levante almeriense

Las entradas se adquieren a través de la página oficial de la Geoda de Pulpí, donde se pueden consultar las fechas, modalidades y horarios disponibles. El acceso está organizado mediante visitas controladas para compatibilizar la actividad turística con la conservación de los cristales.

Después de explorar las profundidades, el municipio ofrece un paisaje completamente diferente con calas, playas de aguas transparentes, acantilados y pequeñas islas. Estos atractivos naturales complementan la experiencia en el Levante almeriense, combinando ciencia, aventura y patrimonio industrial.