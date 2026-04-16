Generali Recupera una Parte Significativa de su Inversión en Liberty Seguros a Través de Dividendos y Desinversiones Estratégicas

La aseguradora italiana Generali ha logrado recuperar 800 millones de euros de los 2.300 millones invertidos en la adquisición de Liberty Seguros, que se completó el año pasado y resultó en la fusión de ambas entidades en Generali España. La estrategia de recuperación ha implicado tres movimientos principales, de los cuales dos ya se han materializado a través de la asignación de dividendos, sumando 722 millones de euros. El tercer movimiento, pendiente de cierre, involucra la venta de filiales de Liberty en Irlanda y Reino Unido a Zurich por 337 millones de euros. Adicionalmente, Generali España ha mantenido una sólida posición de solvencia, superando el 189%, y registró beneficios netos de 145,4 millones de euros en el ejercicio anterior, con expectativas de un crecimiento comparativo en 2025 debido a la integración completa de las operaciones.

Generali ha dado un paso adelante significativo en la amortiguación de su inversión inicial en Liberty Seguros , recuperando una suma considerable de los 2.300 millones de euros desembolsados para su adquisición , operación que se materializó y culminó en la fusión de ambas entidades bajo el nombre de Generali España el año pasado.

La aseguradora italiana ha implementado una estrategia multifacética para optimizar la recuperación de capital, desplegando tres movimientos clave, de los cuales dos ya han sido efectivamente ejecutados, mientras que el tercero se encuentra en las etapas finales de formalización. La vía principal elegida para la repatriación de fondos ha sido la asignación de dividendos. Durante el ejercicio anterior, Generali ya había registrado la entrada de 360 millones de euros a través de esta modalidad. A esta cifra se le suman otros 386 millones de euros que fueron contabilizados como dividendos extraordinarios durante el mismo periodo. El conjunto de estas dos operaciones ya materializadas asciende a 746 millones de euros, representando una recuperación sustancial de la inversión. El tercer componente de esta estrategia de recuperación implica la desinversión en activos no estratégicos. En este sentido, se acordó el pasado mes de marzo la venta de dos aseguradoras filiales de la antigua Liberty Seguros ubicadas en Irlanda y Reino Unido al grupo Zurich. Bajo este acuerdo, Generali retendrá una suma de 51 millones de euros, adicionales a los ingresos previstos por la venta principal, que se completará próximamente. Una vez se cierre formalmente esta transacción, Generali recibirá otros 337 millones de euros en efectivo, constituyendo el precio acordado por estas filiales. La suma de estos movimientos operativos y desinversiones estratégicas eleva a 1.134 millones de euros la cantidad de ingresos generados por Generali a partir de la operación de Liberty Seguros. Esta cifra representa más de la mitad de los 2.300 millones de euros inicialmente pagados por la filial de la aseguradora estadounidense del mismo nombre, un importe que en su momento generó sorpresa en el mercado por su magnitud, al ser considerada la mayor operación en el sector asegurador español. El éxito de esta estrategia se ha visto facilitado por la robusta situación financiera de Liberty Seguros al momento de la adquisición, que contaba con una solvencia excepcional del 344% al cierre del ejercicio 2023, y un exceso de fondos propios de 953 millones de euros sobre el capital requerido. La solvencia, un indicador crucial de la capacidad de una aseguradora para afrontar imprevistos, se mantiene por encima del 100% del importe exigido, garantizando la estabilidad y solidez de las operaciones. De esta manera, la firma italiana ha logrado no solo recuperar una porción considerable de su inversión, sino también despojarse de negocios que no se alineaban con su estrategia de crecimiento a largo plazo, mitigando significativamente el esfuerzo financiero inicial de la adquisición. Generali España, tras la integración completa de las operaciones, ha demostrado una sólida resiliencia financiera y un desempeño operativo positivo. Al cierre del ejercicio pasado, la compañía reportó una ratio de solvencia del 189,6%, lo que supone una disminución de 22,1 puntos porcentuales en comparación con el ejercicio precedente, si bien se mantiene en niveles muy saludables. El excedente de capital asciende a 1.156 millones de euros, respaldado por fondos propios de 2.445 millones para cubrir una exigencia de 1.289 millones. En términos de rentabilidad, Generali España cerró el año anterior con un beneficio neto de 145,4 millones de euros. El resultado bruto operativo alcanzó los 196,5 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 182,6 millones, provino de la actividad de seguros generales, mientras que los seguros de vida aportaron 117 millones de euros. La entidad ha señalado que el beneficio obtenido en 2025 no es directamente comparable con el del año anterior, dado que en aquel entonces las dos entidades que posteriormente se fusionaron operaban de manera independiente. En 2024, la suma de los beneficios reportados por Generali y Liberty Seguros de forma separada fue de 165 millones de euros, distribuidos en 131 millones aportados por Generali y 32 millones por Liberty. La entidad resultante de la fusión, Generali España, consolidó un volumen de primas en el ejercicio pasado que ascendió a 3.816 millones de euros. De este total, la mayor parte, 3.669 millones de euros, correspondió a seguros directos, mientras que el reaseguro aceptado contribuyó con 147 millones de euros. La estrategia de expansión y consolidación de Generali en el mercado español también se ve reforzada por acuerdos de bancaseguros, como el existente con Cajamar. Este acuerdo se materializa en la coparticipación en dos aseguradoras bajo el control del grupo italiano. En este contexto, Cajamar Vida registró un incremento del 4,3% en sus beneficios el año pasado, alcanzando los 76,7 millones de euros destinados a dividendos. La entidad generó primas por valor de 204 millones de euros y captó 100 millones de euros en aportaciones a planes de pensiones. Su ratio de solvencia se mantuvo estable en el 210%, al igual que en 2024. Por su parte, Cajamar Seguros Generales obtuvo un resultado positivo de 12,5 millones de euros, lo que representa un aumento del 15,8% en comparación con el ejercicio anterior. Estos resultados demuestran la fortaleza del modelo de negocio integrado y la eficacia de las estrategias de recuperación y optimización de capital implementadas por Generali. La recuperación de capital llevada a cabo por Generali tras la adquisición de Liberty Seguros no solo ha aliviado la carga financiera inicial de la operación, sino que también ha puesto de manifiesto la solidez intrínseca de la aseguradora adquirida. La abultada solvencia de Liberty Seguros, que superaba con creces los requisitos regulatorios, actuó como un colchón financiero estratégico, permitiendo a Generali acceder a fondos propios no comprometidos que, en circunstancias normales, hubieran permanecido inmovilizados para cubrir posibles imprevistos. Este exceso de capital, cifrado en 953 millones de euros sobre el capital requerido al cierre de 2023, ha sido un componente fundamental en la estrategia de monetización de Generali. Al utilizar esta reserva de capital a través de la asignación de dividendos, la aseguradora italiana ha logrado convertir activos latentes en liquidez tangible, reduciendo de manera significativa el periodo de retorno de la inversión. La operación de venta de las filiales de Liberty en Irlanda y Reino Unido a Zurich, por su parte, representa una desinversión selectiva, permitiendo a Generali deshacerse de activos que, si bien formaban parte de la adquisición original, podrían no encajar perfectamente en su visión estratégica a largo plazo o generar sinergias limitadas con sus operaciones principales en otros mercados. Esta decisión estratégica de desinversión no solo aporta capital adicional, sino que también permite a la compañía concentrar sus recursos y esfuerzos en áreas de mayor potencial de crecimiento y rentabilidad, optimizando así la estructura de su portafolio global. La eficacia de estas medidas se refleja en la consolidación financiera de Generali España. A pesar de la disminución puntual en la ratio de solvencia, la cifra del 189,6% sigue siendo robusta y muy por encima de los mínimos exigidos, garantizando la estabilidad operativa y la capacidad de la compañía para afrontar riesgos. El beneficio neto de 145,4 millones de euros en el ejercicio pasado subraya la rentabilidad subyacente de las operaciones combinadas, a pesar de los desafíos inherentes a los procesos de integración y de la comparación con resultados de entidades operando de forma independiente. La perspectiva de un beneficio en 2025 que no tenga comparación con el año anterior es alentadora, ya que sugiere que la plena integración y la materialización de sinergias están comenzando a generar un impacto positivo en los resultados financieros. El volumen de primas de 3.816 millones de euros consolida a Generali España como un jugador relevante en el mercado asegurador, con una base de negocio diversificada entre seguros generales y de vida, así como una actividad significativa en reaseguro. Finalmente, la mención del acuerdo de bancaseguros con Cajamar y los resultados positivos de Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales resaltan la importancia de las alianzas estratégicas y la diversificación de fuentes de ingresos para el grupo Generali. Estos acuerdos no solo fortalecen la presencia de Generali en segmentos específicos del mercado, sino que también contribuyen a la generación de flujos de ingresos estables y a la diversificación del riesgo





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