Generali Maratón de Málaga duplica participación e impulsa turismo deportivo

El Generali Maratón de Málaga alcanza récord histórico con más del doble de inscritos que en 2022, consolidándose como evento internacional clave para el turismo deportivo de la ciudad.

La ciudad de Málaga se prepara para vivir un domingo deportivo sin precedentes con la celebración del Generali Maratón de Málaga. Este domingo, a partir de las 8:30 horas, se iniciará una edición histórica que registra más del doble de participantes en comparación con la carrera de hace cuatro años. El evento, que abarca las distancias de maratón y media maratón, ha consolidado su posición como un referente en el calendario de atletismo nacional e internacional.

Cifras récord e internacionalización del evento

La participación total ha superado ampliamente los 7.864 corredores registrados en el año 2022, confirmando un crecimiento exponencial en el interés por la prueba. Esta expansión se refleja notablemente en la presencia extranjera, que contrasta con el 31% de corredores nacionales. Entre los participantes locales, un 13% del total corresponde a atletas malagueños, demostrando un fuerte arraigo comunitario. La lista de países con mayor representación incluye a Reino Unido, Países Países Bajos, Francia, Polonia y Bélgica, destacando la capacidad de la organización para atraer talento global.

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Transformación del calendario y el recorrido

Una de las novedades estructurales más significativas es el traslado de la fecha de la carrera, que ahora se celebra a principios de noviembre en lugar de diciembre. Este cambio estratégico busca evitar la coincidencia con los preparativos navideños y mitigar los problemas de movilidad asociados al final del año. Además, esta nueva fecha permite a la ciudad aprovechar el impacto económico y turístico en un periodo de menor saturación. El circuito garantiza un trazado más rápido y pone en valor el litoral malagueño, manteniendo el paso por enclaves emblemáticos como la Plaza de la Constitución, la calle Larios y la Plaza de la Marina antes de la meta en el Paseo del Parque.

Testimonios de líderes deportivos y organizadores

Martín Fiz y Abel Antón apadrinaron la presentación oficial de la prueba, destacando el esfuerzo colectivo detrás de esta expansión. Abel Antón, doble campeón mundial, participará en la media maratón tras despedirse de los 42 kilómetros en el Maratón de Nueva York. El campeón mundial de 1995 elogiò el crecimiento de la prueba y animó a soñar con un maratón que alcance las 30.000 personas, expresando su deseo de seguir corriendo en Málaga incluso a los 80 años. Su presencia añade un valor histórico inmenso al evento.

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Daniel Pérez Martínez, director general de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, expresó su orgullo por ver consolidada esta prueba que nació de un sueño. El edil agradeció el trabajo de la organización, los voluntarios, los patrocinadores y la acogida de los malagueños, que "abrazan la prueba como propia". Pérez Martínez subrayó que la carrera es un lujo para la ciudad y una muestra de su madurez como destino deportivo, dando la bienvenida tanto a atletas locales como internacionales.

Proyección global y compromiso social de Generali

Manuel Ruiz, director territorial sureste de Generali, destacó la satisfacción de ver a Málaga reconocida mundialmente a través de este evento. La aseguradora mantiene su vinculación con grandes citas como los maratones de Berlín y Milán, reforzando su filosofía de fomentar el bienestar y combatir el sedentarismo. El director Pablo Gálvez, representante de Last Lap-Atresmedia, valoró el trabajo conjunto que ha permitido estos avances. La prueba contará con una cobertura televisiva masiva, llegando a 150 países y 250 canales a través de RTVE, DAZN y Eurosport, garantizando así una proyección internacional sin precedentes.