¿Generación sin análisis? Por qué el uso de la IA en los deberes está dañando el cerebro de los niños

La integración de la inteligencia artificial en la educación puede estar dañando el cerebro de los niños. Los expertos advierten que el uso excesivo de la IA en las tareas escolares puede estar reemplazando el esfuerzo de pensar, analizar y crear, lo que puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños.

La integración de la inteligencia artificial en la educación puede estar dañando el cerebro de los niños. Los expertos advierten que el uso excesivo de la IA en las tareas escolares puede estar reemplazando el esfuerzo de pensar, analizar y crear, lo que puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños.

La psicóloga Carolina Flores señala que el problema no es la tecnología en sí, sino el uso sin supervisión.

"Si un deber escolar puede ser resuelto a la perfección con un simple comando de voz a una IA, significa que la tarea en sí carece de valor pedagógico real para el mundo contemporáneo", agrega. La especialista Milena Schublin Bisquertt, experta en Educación, apunta a que "el uso excesivo de la IA afecta el desarrollo cognitivo de los niños cuando reemplazan el esfuerzo de pensar, analizar y crear".

Los expertos proponen transformar radicalmente la naturaleza de la evaluación escolar, incluyendo debates en el aula, resolución de problemas prácticos en tiempo real y dinámicas donde la IA sirva exclusivamente como un tutor complementario de inicio y no como el autor definitivo de la mente del estudiante





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Inteligencia Artificial Educación Desarrollo Cognitivo Nuevas Tecnologías Evaluación Escolar

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