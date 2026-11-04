Gema Igual renuncia y José Luis Blanco Fomperosa asume su escaño en el Parlamento

Gema Igual deja su acta de diputada para presentar su candidatura al Senado. José Luis Blanco Fomperosa, director de CITRASA, ocupará su plaza en el Parlamento de Cantabria.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha formalizado este 3 de noviembre su renuncia al acta de diputada en el Parlamento de Cantabria. Este movimiento estratégico busca liberarla de sus funciones legislativas actuales para presentarse como candidata al Senado por el Partido Popular en las elecciones generales del 29 de noviembre. La normativa vigente permite que la titular del Ejecutivo municipal mantenga su cargo al frente del consistorio mientras postula a la cámara alta.

Gema Igual renuncia para buscar escaño en el Senado

La decisión de Gema Igual cierra un ciclo de casi cuatro años en la cámara autonómica donde su intervención fue notablemente reducida. Solo participó en tres de los 116 plenos celebrados desde su elección inicial como parlamentaria. Esta cifra contrasta significativamente con la actividad de otros alcaldes que también ejercen como diputados, quienes han llegado a intervenir hasta en 60 ocasiones durante el mismo periodo legislativo. La justificación pública de Igual para mantener ambos cargos fue que el Ayuntamiento de Santander debe tener voz en el Parlamento, argumentando que la ciudad concentra un tercio de la población de la región y merece ser escuchada en las instituciones.

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José Luis Blanco Fomperosa ocupa el asiento número 20

Tras la renuncia presentada, la lista del Partido Popular experimenta un desplazamiento hacia abajo. El puesto que quedaba libre en el número 19 pasa a ser ocupado por José Luis Blanco Fomperosa, quien avanza hasta el número 20 en la formación popular. Blanco Fomperosa es una figura política con trayectoria previa, habiendo sido anteriormente el alcalde de Ribamontán al Monte. En la actualidad, dirige la Ciudad de Transportes de Santander, conocida como CITRASA, y ejerce como coordinador de Acción Política y Electoral del Partido Popular de Cantabria. Su ascenso en la lista responde estrictamente al orden establecido por la dirección provincial del partido.

El balance de intervención en el hemiciclo cántabro

El historial parlamentario de Gema Igual se limita a tres intervenciones específicas que no siempre versaron directamente sobre la gestión municipal de Santander. La primera occurred el 21 de noviembre de 2023 durante el debate sobre proposiciones del PRC referentes a las víctimas de violencia machista. La segunda tuvo lugar en mayo de 2024, donde el grupo parlamentario popular definió su postura sobre los planes para evitar el declive del comercio regional. La última actuación registrada se produjo en septiembre de 2025, en una moción sobre el pequeño comercio propuesta por los regionalistas. Ninguna de estas intervenciones abordó de forma directa y exclusiva las problemáticas locales de la capital cántabra.

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Dinámicas salariales y perfiles de otros alcaldes diputados

El caso de Gema Igual se enmarca en una práctica política más amplia en Cantabria, donde varios alcaldes ejercen también como diputados autonómicos. El reglamento interno del PSOE prohíbe expresamente esta duplicidad de cargos, mientras que Vox tiene limitaciones similares debido a su coalición de gobierno en Santa Cruz de Bezana. En total, hubo cinco regidores con sueldo del Parlamento que dirigían sus municipios, aunque ahora son cuatro tras la salida de María Jesús Susinos por su nombramiento como consejera de Desarrollo Rural. Gema Igual cobra 72.000 euros anuales del Ayuntamiento de Santander más las dietas parlamentarias, una situación compartida por Javier López Estrada de Torrelavega y Carlos Caramés de Piélagos.

Consecuencias para la ciudad de Santander y la legislatura

La salida de Gema Igual del Parlamento autonómico tiene implicaciones directas para la representación de Santander en las instituciones regionales. Aunque la alcaldesa mantiene su cargo municipal hasta mayo de 2027, su futuro político gira ahora en torno a las elecciones generales de noviembre. Si resulta elegida senadora, su desplazamiento a Madrid para las jornadas de trabajo parlamentarias contrasta con la obligatoriedad de presencia en sesión plenaria de los lunes que requería el parlamento regional. Su designación como cabeza de lista fue realizada directamente por Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, con el objetivo de revalidar su alcaldía en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.