Geólogos australianos resuelven el misterio de la Gran Discordancia en el Gran Cañón

Investigadores de la Universidad de Wollongong revelan que procesos profundos del manto terrestre eliminaron estratos clave, explicando la Gran Discordancia del Gran Cañón.

Investigadores australianos de la Universidad de Wollongong han propuesto una teoría definitiva para explicar la Gran Discordancia, un enorme vacío geológico que ha desconcertado a la ciencia durante más de un siglo. Este fenómeno, visible en las paredes verticales del Gran Cañón de Colorado, representa la ausencia de aproximadamente 200 millones de años de historia registrada en las rocas.

Un vacío de 200 millones de años

Desde la pasarela del Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, se observa claramente cómo estratos de rocas sedimentarias relativamente jóvenes se superponen abruptamente sobre formaciones mucho más antiguas, algunas de casi 2.000 millones de años. Esta discontinuidad estratigráfica, conocida como Gran Disconformidad o Gran Discordancia, funciona como una página arrancada de la historia de la Tierra, donde la narración salta directamente de los primeros capítulos a partes muy avanzadas del relato geológico.

Also read Desembarcan en El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria a más de 1.021 migrantes, uno fallecido

Hipótesis de superglaciación y erosión

Durante años, el consenso general atribuyó la desaparición de estos sedimentos a la hipótesis paleoclimática de la glaciación generalizada, también conocida como la "Tierra bola de nieve". Se cree que durante los periodos del Neoproterozoico, la superficie del planeta estuvo casi totalmente congelada con temperaturas medias de -50 °C. Según esta visión tradicional, los glaciares que se desplazaban arrastraban y erosionaban los sedimentos, eliminando grandes porciones de roca de extensas áreas.

Nuevo mecanismo del manto terrestre

Santosh Dhungana y Nicolas Flament, geólogos del centro de investigación australiano, argumentan que la Gran Discordancia es una manifestación superficial de procesos que ocurren en el interior profundo de la Tierra. Sus simulaciones de movimientos del manto indican que partes del planeta se elevaron exponiéndose a una erosión severa, que posteriormente fue eliminada del registro tras el descenso de los continentes.

Advertisement

Levantamiento y hundimiento continental

Los modelos específicos señalan un levantamiento continental prolongado durante el periodo Criogénico del Neoproterozoico, seguido de un hundimiento a largo plazo durante el Fanerozoico. Este fenómeno afectó principalmente a los cratones de Laurentia, Báltica y el norte de China, creando un escenario vertical ideal para la preservación de este evento geológico único en la corteza terrestre.

Conservación en la región de Laurentia

El estudio explica que la gran extensión del cratón de Laurentia, sumada a la escasa deformación en sus márgenes, explica por qué la Gran Discordancia se encuentra allí mejor preservada y documentada que en otras regiones del globo. Esta investigación sugiere que las páginas no se perdieron por casualidad, sino por impulsos profundos que alteraron la topografía global durante eones.