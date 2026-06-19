GBfoods crece moderadamente en 2025 y refuerza su apuesta por África con la compra de una empresa senegalesa

La ex Gallina Blanca anuncia un aumento del 1,7% en facturación y del 2,3% en beneficios, a la vez que vende dos filiales europeas de sopas refrigeradas y adquiere la senegalesa Agroline. La compañía, que ha renovado su cúpula directiva, reduce su déficit de fondo de maniobra.

La empresa GBfoods, anteriormente conocida como Gallina Blanca , ha reportado un aumento moderado en sus ingresos y beneficios durante el año 2025. La compañía, controlada por la familia Carulla a través de Agrolimen, alcanzó una facturación consolidada de 1.441 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,7% respecto a 2024.

El beneficio neto atribuido se situó en 126,6 millones de euros, un 2,3% superior al ejercicio anterior, mientras que el resultado de explotación mejoró un 7,6%, hasta los 207 millones de euros. A pesar de este modesto crecimiento, la empresa ha llevado a cabo una reestructuración estratégica de su portafolio de negocios en Europa.

En el ámbito de las desinversiones, GBfoods ha vendido dos de sus filiales europeas especializadas en la fabricación de sopas refrigeradas: la belga Butterfly y la francesa La Ferme d'Anchin. Ambas compañías han sido adquiridas por la italiana La Linea Verde, firma centrada en ensaladas listas para consumo. Las entidades traspasadas generaban unos ingresos anuales de aproximadamente 26 millones de euros.

Esta operación se enmarca en una revisión de la cartera de actividades del grupo, que busca concentrarse en sus mercados y categorías principales. Paralelamente, la compañía ha impulsado su expansión en el continente africano. Durante el verano de 2025, GBfoods completó la compra del 80% de la empresa senegalesa Agroline, dedicada a la producción de salsas y derivados del tomate, entre otros alimentos.

El valor neto de los activos adquiridos ascendió a 15,5 millones de euros, según consta en la memoria del grupo. Esta adquisición refuerza la presencia del grupo en África, región donde ya opera en unos treinta países y que, en el último ejercicio, absorbió el 33% de las ventas totales, cuatro puntos porcentuales más que en el año anterior, en detrimento de la cuota europea, que se redujo al 67%.

Geográficamente, las ventas en Europa se distribuyeron principalmente entre España, Italia, Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania, Finlandia y Suecia. La estructura financiera de GBfoods al cierre de 2025 presentaba un fondo de maniobra negativo de 95,3 millones de euros, una mejora significativa frente a los 274,6 millones negativos de 2024. La deuda financiera total ascendía a 506 millones de euros, de los cuales 270 millones eran a corto plazo.

Los fondos propios, por su parte, alcanzaron los 1.521 millones de euros. La compañía, que cuenta con quince fábricas en nueve países y emplea a más de 3.600 personas, posee un portafolio de marcas que incluye, además de Gallina Blanca, Avecrem, Yatekomo, García Millán, Star, Gran d'Italia, Liebig y la africana Jumbo.

En materia de gobierno corporativo, GBfoods ha culminado este año un proceso de renovación en su cúpula directiva, tras la jubilación de Ignasi Ricou después de 13 años como consejero delegado. La nueva estructura ejecutiva está integrada por Miranda Visscher, responsable de los negocios en Europa, y Vicenç Bosch, quien lidera las operaciones en África. La empresa ha declinado realizar declaraciones adicionales sobre sus resultados de 2025.

Este escenario refleja una estrategia de ajuste operativo y reorientación geográfica, con un mayor énfasis en el mercado africano y la optimización de su estructura de deuda





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