Gaza redefine la política española: España lidera el reconocimiento palestino mientras el PP se debate

La postura de España ante la crisis en Gaza y el reconocimiento de Palestina divide a la política española, con el gobierno de Pedro Sánchez a la vanguardia y el Partido Popular en una posición ambigua. La presión internacional y la opinión pública obligan a los políticos a definirse.

La política española e internacional han experimentado un cambio significativo en las últimas semanas, tras el regreso del verano. La masacre en Gaza , que empeora diariamente, con una brutal ofensiva ordenada por Benjamin Netanyahu contra una ciudad de la Franja donde aún residen 600.000 personas, ha reorientado la agenda, no solo en España sino en casi todos los países europeos.

Todo indica que la situación se agravará en las próximas semanas, lo que aumentará la indignación de millones de personas que presionan a sus gobiernos para tomar medidas. Por ello, la postura de cada partido político es crucial en este momento. El Ejecutivo español reconoce cada vez más la validez de la posición de Pedro Sánchez, quien desde el principio apostó por una posición más firme en Europa, lo que generó tensiones diplomáticas con Israel, pero también críticas de la oposición en España. Cada vez más países europeos reconocerán a Palestina. Francia, siguiendo el camino iniciado por España en mayo de 2024, tomará esta semana una decisión que arrastrará a otros, llegando a 156 de los 193 países de la ONU que ya reconocen a Palestina. Mientras tanto, en España, el Partido Popular (PP) sigue dubitativo, a pesar de que varios países europeos aliados, como Portugal, han decidido dar el paso, coincidiendo con la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Reino Unido, Canadá, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino también se unirán, en un claro gesto de presión a Netanyahu. Esta situación es constante, con Alemania e Italia, liderada por Giorgia Meloni, como los únicos que resisten por ahora, aunque Meloni enfrenta presión social en un país con una opinión pública similar a la española. La flotilla que partió de Barcelona para ayudar a Gaza, con importante presencia italiana, jugará un papel clave en una semana marcada por Gaza, la Asamblea de la ONU y el escenario internacional, obligando a los políticos a definirse. Sánchez viaja a Nueva York convencido de estar “en el lado correcto de la historia” y de que el PP se ha equivocado, con Alberto Núñez Feijóo dudando bajo la presión de las dos alas de su partido: José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso, alineados con Netanyahu, y varios líderes regionales preocupados por la matanza en Gaza. El Presidente del Gobierno se siente cómodo en la política internacional, donde cree que el Ejecutivo ha recuperado la iniciativa, contrastando con un PP que no domina este terreno. Un ministro afirma que la oposición naufraga cuando se discuten temas relevantes como Gaza, al no tener posturas claras más allá del “antisanchismo”. “Si te posicionas correctamente, con solvencia y coherencia moral, la ciudadanía te recompensará. La indiferencia ante la tragedia en el Mediterráneo es inaceptable, esto es como la guerra de Irak. Los políticos deben definirse”, añade. El PP reconoce que Sánchez ha ganado terreno en política internacional, pero insiste en que Feijóo no está incómodo en una posición intermedia. Aseguran representar a votantes de Vox que rechazan los bombardeos indiscriminados y a votantes del PSOE que apoyan a Palestina, sin respaldar a Sánchez en lo que consideran “algaradas callejeras”. La opinión pública, con un 80% en contra de la ofensiva de Netanyahu, presiona a Feijóo, quien ha comenzado a utilizar el término “masacre”, aunque aún evita la palabra “genocidio”.\La situación en Gaza, la Asamblea General de la ONU y el escenario internacional dominan la agenda, obligando a los políticos a tomar posturas claras





