Gavira declara en Málaga y anima a votar en las elecciones andaluzas

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Manuel de la Torre Prados, ha declarado en el colegio Sagrado Corazón de Málaga y ha animado a los andaluces a votar en las elecciones andaluzas de 2026. También ha lanzado un mensaje claro sobre el gobierno que espera para Andalucía y ha recordado que los resultados en Andalucía condicionan la política nacional.

horas en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, acompañado de su mujer, Manuela Villena López. Ha declarado ante los medios que es un día para que los compañeros de Málaga, Francisco Manuel de la Torre Prados, con quien irá a desayunar.

Por la tarde, se irá a Sevilla y seguirá las votaciones desde la mañana. Ha declarado que Desde Adelante Andalucía, llamamos al pueblo andaluz a votar, y ha añadido: Hay que votar por dos razones: la primera es que muchas mujeres y hombres han dado su vida para tener derecho al voto, y en segundo lugar, porque hoy es el día en cuatro años donde todos somos iguales (... ).

Hoy los andaluces tenemos una oportunidad para que el sentido común se impongan en Andalucía. Gavira lanzó un mensaje claro sobre el gobierno que espera para Andalucía: Un gobierno que deje de ser una figura decorativa, por tanto, es el mensaje que hay que dar. Elecciones Andalucía 2026 en directo: La participación en las elecciones a las 11:30 h es del 15,07%. María Jesús Montero anima a todo el mundo a votar: Es un día importante para decidir nuestro futuro.

Juanma Moreno hace llamamiento a la participación y recuerda que los resultados en Andalucía condicionan la política nacional. Elecciones Andalucía Generalmente, para poder ejercer el voto, no solo se necesita estar registrado en la lista del censo, sino también presentar el DNI. Pero, ¿Qué pasa si está caducado? ¿Cómo puedo acreditar mi identidad en ese caso?

Elecciones Andalucía 2026: Cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto El voto en blanco es una de las opciones en unas elecciones políticas. Consiste en votar manifestando indiferencia por las opciones planteadas. Conoce realmente quién sale beneficiado de este voto





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